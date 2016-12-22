Премьер-министр Польши предложил сейму пересмотреть «закон о холокосте»

Из закона, который вызвал международную критику, предлагается исключить меру об уголовной ответственности за обвинение поляков в причастности к военным преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны

Матеуш Моравецкий (Фото: Виктор Дабковски / Zuma / ТАСС)

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обратился к парламенту с просьбой пересмотреть закон об уголовной ответственности за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте. Об этом в интервью Польскому радио сообщил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

«Мы хотим исключить из закона поправку об уголовной ответственности, которая отвлекает внимание от цели закона, — сказал Дворчик. — Следует помнить, что эта цель состояла в том, чтобы защитить доброе имя Польши и историческую правду».

Речь идет о поправках к закону об Институте национальной памяти, принятых в начале февраля 2018 года и вступивших в силу в начале марта. Закон ввел уголовную ответственность (лишение свободы на срок до трех лет) за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны. В частности, наказуемой стала формулировка «польские лагеря смерти», относящаяся к находившимся на территории Польши нацистским концлагерям. Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание геноцида поляков на Волыни.

По словам Дворчика, «гражданско-правовые методы» (в качестве возможного наказания законом также предусмотрен штраф) показали себя более эффективными с точки зрения «защиты исторической правды».

Принятый Польшей «закон о холокосте» вызвал волну международной критики, в частности критику со стороны Израиля и Украины.

«Законопроект — безосновательный. Я категорически против него. Нельзя изменить историю. Нельзя отрицать холокост», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. С похожей позицией выступили и другие официальные лица Израиля. Министр финансов страны Моше Кахлон отмечал, что «существует одна историческая правда, вполне определенная и доказанная, и это ужасы нацистских угнетателей и тех, кто им помогал, включая поляков».

В Киеве также раскритиковали законопроект за то, что преступления украинских националистов на территории Польши приравниваются к преступлениям, совершенным нацистским и коммунистическими режимами. Партия «Гражданская платформа» предлагала изменить формулировку «преступления украинских националистов» на «бандеровские преступления», однако сейм отказался исключить упоминание национальности из текста закона.

Говоря о международной критике документа, Дворчик отметил, что закон должен быть эффективным и работать на цели, которыми руководствовались законодатели в момент его принятия, а Польша заинтересована в том, чтобы ее позиция была услышана. «Польша не согласна считать преступления Второй мировой войны виной нашего народа», — подчеркнул Дворчик отметив, что сегодня эту позицию лучше понимают за рубежом.

​«Мы хотим, чтобы люди знали и говорили правду, мы хотим, чтобы этот закон функционировал без ненужных споров, — так мы пришли к сегодняшнему решению», — резюмировал он.