Сможет ли Макрон в ходе своего визита в ФРГ снять разногласия с Шольцем Берлин и Париж расходятся по ряду ключевых для Европы вопросов

Президент Франции Эмманюэль Макрон находится в Германию с первым за долгие годы государственным визитом. Есть ли у него шанс урегулировать обострившиеся в последнее время разногласия между Парижем и Берлином — в материале РБК

Эмманюэль Макрон со своей женой Брижит у Бранденбургских ворот в Берлине (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Какие разногласия у Берлина и Парижа

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 мая начал первый за 24 года государственный визит в ФРГ. До этого он посещал ФРГ лишь с рабочими поездками; последний раз глава Пятой республики приезжал в Германию с высшим по дипломатическому протоколу визитом в 2000 году, в период президентства Жака Ширака.

Изначально эта поездка Макрона была запланирована на июль 2023 года, но в последний момент была перенесена из-за начавшихся во Франции беспорядков из-за гибели 17-летнего юноши из алжирско-марокканской семьи, застреленного полицией в парижском пригороде.

Французская Le Monde пишет, что эта поездка Макрона призвана подчеркнуть историческую важность послевоенных отношений между двумя ведущими странами Евросоюза, поскольку в следующем месяце Франция отмечает 80-летие со дня высадки союзников в Нормандии. При этом она проходит на фоне серьезных разногласий между Парижем и Берлином. Глава крупнейшей немецкой оппозиционной фракции в бундестаге ХДС (Христианско-демократический союз) Фридрих Мерц на днях заявил, что отношения Франции и Германии «почти разрушены» благодаря позиции канцлера Олафа Шольца.

Как отмечает Tagessсhau, Макрон стремится к большей автономии Европы с ориентацией на защиту региональной экономики от недобросовестной конкуренции со стороны Китая и США; Шольц, в свою очередь, придерживается трансатлантической ориентации и видит Китай в качестве важного торгового партнера. Кроме того, Шольц категорические отвергает идею Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину. И если Париж уже давно предоставляет Киеву крылатые ракеты SCALP, то Шольц продолжает уклоняться от поставок TAURUS.

По прибытию в Берлин Макрон вместе с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером посетил фестиваль демократии, посвященный 75-летию Конституции ФРГ и 35-летию Мирной революции в ГДР (1989 год, снятие границ с Западной Германией и начало свободных выборов). Там французский лидер выразил свои опасения по поводу возможной «смерти Европы» из-за большого количества внешних и внутренних врагов, подразумевая правых в Европе и последствия военного конфликта на Украине. Вечером Штайнмайер устроил банкет для президента Франции и его супруги в своей резиденции — дворце в Бельвю.

27 мая президенты отправились в расположенный на востоке Германии Дрезден, где проходит фестиваль европейской молодежи «Fête de l’Europe» (франц. «День Европы»). Там Макрон выступил с эмоциональной речью о будущем Европы. Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung отметила важность выбранной французским президентом локации, поскольку до сих пор франко-германские отношения представляли собой прежде всего отношения с регионами западной Германии, но Макрон исходит из стремления изменить это. В Елисейском дворце заявили, что президент Франции таким образом отдает дань уважения востоку Европы.

Макрон во время выступления периодически переходил на немецкий. Воссоединение Германии, сказал он, позволило не только расширить Европу на восток, но и поспособствовало тому, что Европа стала такой, какой она всегда должна была быть, а именно — единой. «И поэтому я говорю сегодня здесь в самом сердце Европы, в Дрездене, что российская агрессия против Украины, конечно, в первую очередь затрагивает наших украинских друзей, их территориальный суверенитет<...> Но на карту в Украине поставлена также безопасность Европы. Какой мир и безопасность мы получим в Европе, если позволим преобладать на нашем континенте беззаконию?» — заявил французский президент, подчеркивая важность поддержки Киева. В то же время он счел нужным подчеркнуть, что европейцы не ведут войну против России и российского народа.

28 мая Макрон и Штайнмайер посетят расположенный на западе Германии Мюнстер, где французский лидер получит международную премию Вестфальского мира за его европейскую приверженность. Помимо протокольных мероприятий с президентом ФРГ, который выполняет скорее церемониальную функцию в парламентской республике, в этот же день Макрон проведет консультации по стратегическим вопросам с Шольцем. Встреча состоится после межправительственных консультаций в замке Мезеберг недалеко от Берлина.

Какие проблемы объединяют Францию и Германию

Государственный визит Макрона выпал на непростой период для его центристской партии «Возрождение». На 6-9 июня назначены выборы в Европарламент, и согласно последним опросам, французская ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) набирает почти в два раза больше голосов, чем президентская — 33% против 15,5%. Ранее представители RN предупреждали, что будут добиваться роспуска парламента, если Макрон и его союзники потерпят поражение.

RN входит в ультраправую еврофракцию «Идентичность и демократия» (ID). До недавнего времени к ней принадлежала также немецкая праворадикальная «Альтернатива для Германии» (АдГ), которой эксперты пророчили высокие шансы на этих европейских выборах (около 20 дополнительных кресел). Однако после ряда скандалов вокруг ее представителей АдГ была исключена из состава ID. Причем «Национальное объединение» выступило одним из инициаторов этого решения, хотя вместе они могли увеличить численность фракции на 50 депутатов.

Согласно последним опросам, социал-демократической партии Шольца (СДПГ) лишь недавно удалось догнать АдГ. Тем не менее ультраправые в Германии продолжают оставаться более популярны — 17% против 16%, хотя на коммунальных выборах в Тюрингии, которые прошли 26 мая, АдГ не смогла одержать победу, при том что в восточных землях популярность правых партий традиционно выше.

Во время дискуссии с Штайнмайером в Берлине Макрон весьма эмоционально высказался об ультраправых националистах. «Если бы они были у власти, у нас не было бы никаких вакцин <… > и мы отказались бы от Украины, чтобы поддержать Россию», — отметил он, предупредив, что сейчас наблюдается «очарование правым экстремизмом и национализмом», из-за чего, по его словам, «Европа может умереть».

«Речь идет об укреплении альянса демократов по всей Европе, которые выступает против тех, кто нападает на демократию и Европу», — отметил, в свою очередь, Штайнмайер на совместной пресс-конференции с Макроном. «У нас есть очень конкретное послание для людей: скажите Европе «да», идите голосовать 9 июня», — добавил президент ФРГ.

Как отмечает Tagesschau, Штайнмайер и Макрон хотят использовать эту встречу, чтобы мобилизовать электорат, ведь низкая явка, как правило, играет на руку правым партиям.

В европейских выборах 2019 года приняли участие 61,4% немцев, а итоги голосования оказались неудачными для правящей на момент коалиции из правоцентристского блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет нынешний канцлер Олаф Шольц. Они потеряли шесть и 11 мест в Европарламенте соотвественно, в то время как представители АдГ получили четыре новых. Французское «Национальное объединение» тогда вовсе пришло первым, получив 23,3% голосов — на 0,9% больше, чем коалиция центристских партий во главе с движением Макрона «Вперед, Республика!».

Общая явка в Европе на выборах в 2019 году составила около 51% (на 8% выше, чем на выборах 2014 года, и это наибольший показатель с 1994 года). Согласно исследованию немецкого фонда Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), в этом году явка может увеличиться до 60%.

Берлин и Париж также объединяет общее видение реформ в ЕС, отмечает немецкая Zeit. Например, Шольц и Макрон выступают за отмену правила единогласного принятия решений в Евросовете по наиболее важным темам, в частности внешнеполитическим. Дискуссия о необходимости отмены принципа единства при голосования в ЕС ведется уже не первый год, но обострилась на фоне применения Венгрией вето на предложения по антироссийским санкциям или помощи для Украины. «У ЕС было бы больше возможностей действовать, если бы для принятия решений требовалось большинство в две трети», — пояснял ранее Шольц.

27 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в Евросовете были заблокированы семь юридических документов, что не позволяет выделить Украине €5 млрд на оружие.

В преддверии визита Макрона Шольц также заявил, что одной из главных тем их дискуссии станет интеграция европейских рынков капитала. «Капитализм американского типа гораздо более живуч и способен финансировать новые компании, даже если они несут убытки», — добавил Шольц, отметив, что в ЕС, напротив, сложно финансировать стартапы в условиях 27 отдельных рынков капитала.

Как Берлин и Париж видят внешнеполитическую роль Европы

Несмотря на разногласия в вопросе отправки войск на Украины, Шольц поддерживает идею Макрона по укреплению европейского оборонного потенциала. Об этом он недавно написал в авторской статье для британского The Economist, отметив, что помимо ядерной составляющей, Европе необходимы мощные обычные силы, ПВО и ПРО, наличие потенциала в космической и киберсферах, а также возможности для нанесения ударов вглубь территории потенциального противника. В то же время Шольц отметил, что собственного ядерного оружия у ЕС не будет, как и стремлений поставить под сомнение суверенитет «французской ядерной силы сдерживания».

Американское расширенное ядерное сдерживание — это гарантии, предоставленные Соединенными Штатами своим союзникам и партнерам в Европе и Азии, о защите последних от атаки с использованием ядерных или обычных вооружений с применением Вашингтоном национальных средств ядерного сдерживания. Американское ядерное оружие находится в Европе с середины 1950-х годов: в 1954-м США разместили его в Великобритании, а затем в Германии, Италии, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. В начале 2000-х США вывели из Европы часть своих арсеналов: в 2001 году — из Греции, в 2005-м — с авиабазы Рамштайн в Германии, в 2008-м — из Великобритании. У Великобритании и Франции также есть собственное ядерное оружие.

В начале своей поездки Макрон заявил, что Франции и Германии предстоит принять «исторические решения». Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Шольц и Макрон на этой неделе планируют представить план действий по укреплению противовоздушной обороны Европы. Собеседники агентства перечислили несколько вариантов этого сотрудничества, которое предполагает создание еще одной системы ПВО в дополнение к возглавляемой ФРГ краткосрочной инициативе «Небесный щит» (ESSI), в рамках которой используются израильские ракеты Arrow 3, американские Patriot и немецкая система IRIS-T. Французская сторона могла бы привнести в проект собственную систему SAMP-T, отмечает издание. Либо Берлин и Париж присоединятся к аналогичному проекту, предложенному Грецией и Польшей и поддержанному Еврокомиссией, либо Франция при этом подчеркнет сдерживающую роль своих ядерных сил в Европе и проработает вопрос о дополнительных возможностях для нанесения дальнего удара. Детали сотрудничества все еще обсуждаются.

На прошлой неделе МИД Польши сообщил о возможности использовать системы противовоздушной обороны республики для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. 20 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев обсуждает с западными партнерами возможность применения поставляемых ими вооружений для ударов по российской территории. Позже в интервью журналу The Economist эту идею поддержал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что «пришло время союзникам рассмотреть возможность отмены определенных ограничений, которые они наложили на использование поставленного Украине оружия». Во Франции с призывом снять запрет на удары по российской территории выступил глава комитета Национального собрания по иностранным делам Жан-Луи Бурланж.

Шольц, в свою очередь, заявил 26 мая, что выступает против того, чтобы предоставленное Германией оружие применялось по целям на территории России. Он добавил, что на этот счет есть «четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают».