Европарламент сдвинулся вправо

Как итоги выборов в законодательный орган Евросоюза повлияют на его политику

На выборах в Европарламент была показана высокая явка, причем избиратели обеспечили усиление позиций евроскептиков. Как это скажется на внешней политике ЕС и странах, где традиционные партии проиграли, разбирался РБК

Фото: Vanden Wijngaert / Bloomberg

Европейцы проявили больше интереса к выборам

На проходивших с 23 по 26 мая выборах в Европарламент избиратели продемонстрировали высокую явку, которая, по предварительным данным, составила 51%. Это на 8% выше, чем на выборах 2014 года, и наибольший показатель с 1994 года. По сравнению с прошлыми выборами явка выросла в Германии на 12%, во Франции — на 8%, а в Великобритании — почти на 1,5%.

Евроскептики улучшили результаты

Судя по предварительным результатам, евроскептики и ультраправые будут контролировать в новом парламенте минимум 115 мест из 751, сообщает издание Politico Europe. Во Франции партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен пришла первой, получив 23,3% голосов — на 0,9% больше, чем коалиция центристских партий, ядром которой стало движение президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!».

Первыми евроскептики оказались и в Италии, где входящая в правящую коалицию «Лига» Маттео Сальвини получила 34,3% голосов. Она на 10% опередила главного конкурента — левоцентристскую Демократическую партию. В Великобритании самой популярной оказалась Партия Brexit Найджела Фараджа, ее поддержали 31,7% избирателей.

Несмотря на уверенное выступление, ультраправые остаются разобщенными и вряд ли смогут сформировать коалицию в парламенте, способную задавать тон, отмечает Politico Europe. Для формирования фракции необходимо, чтобы ее численность составляла минимум 25 депутатов и в нее входили представители семи стран. Самая многочисленная фракция ультраправых в новом парламенте — альянс во главе с Сальвини, куда также войдет «Национальное объединение», — сможет контролировать около 75 мест, следует из подсчетов Politico Europe. Это сделает ее четвертой по численности, третьей станет проевропейская партия «Альянс либералов и демократов за Европу», которая будет контролировать 109 мандатов — на 40 больше, чем по итогам 2014 года.

Впрочем, Сальвини заявил, что уже провел переговоры с Ле Пен и Фараджем и рассчитывает, что их коалиция получит от 100 до 150 мандатов. Однако это все равно меньше, чем совокупная численность представителей партий, выступающих за более тесную интеграцию в ЕС.

Традиционные партии потеряли большинство

По итогам выборов впервые с 1979 года совокупного большинства в парламенте лишились две традиционные партии — Европейская народная партия и «Альянс социалистов и демократов». По предварительным данным, они получат 329 депутатских мандатов. Пять лет назад они завоевали 412 мест. Это означает, что в будущем при распределении постов в Еврокомиссии и в законотворческой работе им придется вести переговоры с другими партиями, прежде всего с либералами.

Утверждение нового председателя Еврокомиссии, который сменит Жан-Клода Юнкера, пройдет осенью.

В целом проевропейские партии, включая традиционные альянсы, либералов и «зеленых», сохранили лидерство, констатируют аналитики. «Проевропейское большинство [...] по итогам европейских выборов 2019 года остается сильным. Битва проевропейских и евроскептических сил закончилась победой [проевропейских сил]», — написала в Twitter советник главы европейской дипломатии Федерики Могерини Натали Точчи.

Результаты выборов могут привести к перевыборам в нескольких странах

Германия

Итоги выборов в Европарламент оказались неудачными для правящей в стране коалиции, в которую входят правоцентристский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). ХДС/ХСС, по предварительным данным, получил 28,9% голосов — на 7% меньше, чем в 2014 году. Выступление же социал-демократов оказалось еще более провальным — за них проголосовали 15,8% избирателей, что на 11,5% меньше, чем на прошлых выборах. Зато свой результат улучшили «зеленые», получившие 20,5% голосов, в два раза больше по сравнению с выступлением пять лет назад.

Провал входящих в коалицию партий может привести к призывам распустить ее и провести новые выборы. На таком сценарии, вероятно, будут настаивать представители социал-демократов, опасающихся, что их избиратели переходят в стан «зеленых», пишет Deutsche Welle. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не станет выставлять свою кандидатуру на новых выборах, поэтому внеочередное голосование может ускорить ее уход из политики.

Фото: Marlene Awaad / Bloomberg

Франция

Партия президента Макрона «Вперед, Республика!» заняла второе место, получив 22,41% голосов и второй раз подряд уступив «Национальному объединению» Ле Пен. Традиционные партии — левоцентристская Партия социалистов и правоцентристские «Республиканцы» — получили лишь 6 и 8,5% соответственно.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен назвала эти результаты победой народа и свидетельством ошибочности курса Макрона и призвала к роспуску парламента. Однако эксперты считают, что итоги выборов не повлияют на внутреннюю политику республики. «Макрон смог свести масштаб своего поражения к минимуму, поэтому я не ожидаю серьезных перемен», — написал в Twitter эксперт Международного института стратегических исследований Франсуа Хейсбур. «Умеренное выступление Макрона не приведет к значительному ослаблению его позиций на внутренней арене, учитывая провал социалистов и республиканцев. Он продолжит оставаться сильной фигурой в Европе, разве что результаты выборов в Европарламент снизят желание некоторых лидеров поддерживать его амбиции по реформам ЕС», — считает глава Центра европейских реформ Чарльз Грант.

Великобритания

Победившая в Британии Партия Brexit была основана в ноябре 2018 года, она призывает как можно быстрее покинуть Евросоюз. Но около 35% избирателей выступили за партии, выступающие за отмену Brexit, — Либерал-демократическую партию, Зеленую партию и Change UK. Правящая Консервативная партия, чье руководство поддерживает Brexit, но лишь на условиях предварительно согласованного с ЕС договора, получила 8,7%. Лейбористы, которые допускают проведение второго референдума о членстве в ЕС, если им не удастся реализовать более мягкий Brexit, чем предлагают консерваторы, получили 14%.

Результаты консерваторов и лейбористов — самые низкие за 40 лет проведения выборов в Европарламент.

Это показывает, что в Британии все еще нет согласия, что делать с Brexit, — королевство по-прежнему разделено, отмечает эксперт аналитического центра Open Europe Генри Ньюман. Итоги европейских выборов не повлияют на внутреннюю политику в Британии, разве что лейбористы станут более активно поддерживать идею второго референдума, чтобы помешать усилению либеральных демократов, согласен Грант.

У британской делегации в Европейском парламенте 73 места. После Brexit 46 из этих мандатов будут упразднены, и численность парламента сократится до 705 мест. Впоследствии эти 46 кресел могут занять депутаты из стран, которые присоединятся к ЕС в будущем. 27 будут распределены между странами, которые имеют недостаточно представителей. Например, Франция и Испания получат по пять дополнительных мест, Италия и Нидерланды — по три, Ирландия — два, Польша, Эстония, Хорватия, Румыния, Словакия, Австрия, Дания, Швеция, Финляндия — по одному.

Италия

«Лига» во главе с министром внутренних дел Сальвини получит до 28 мест в Европарламенте — в два раза больше ее партнеров по правящей коалиции из популистского «Движения «5 звезд». На втором месте Демократическая партия с 18 местами. Сальвини пообещал, что результат выборов не спровоцирует правительственный кризис, однако усиление споров внутри правящей коалиции неизбежно, так как Сальвини использует полученный мандат на проведение своих приоритетных предложений внутри страны, среди которых — предоставление автономии развитым северным территориям и введение единой плоской шкалы подоходного налога (15%), что может увеличить дефицит бюджета Италии больше, чем предусмотренная ЕС норма 3%, пишет The Guardian.

Греция

Правящая СИРИЗА премьер-министра Алексиса Ципраса проиграла консервативной «Новой демократии» 10% голосов: «Новую демократию» поддержали 33,23% избирателей, СИРИЗА — 23,76%. Они получат в Европарламенте по меньшей мере девять и семь мест соответственно. Одно место отойдет партии «Греческое решение», которую называют пророссийской (она выступает за сближение с Россией и Китаем). Реагируя на поражение своей партии, Ципрас в воскресенье вечером объявил, что не будет дожидаться октября для планового проведения выборов, а инициирует досрочные. Возможная дата — 30 июня.

Как итоги выборов скажутся на отношениях ЕС и России

Усиление ультраправых не повлияет серьезным образом на диалог с Россией, отмечал в беседе с РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Большинство мест там по-прежнему будут занимать традиционные партии, указал он, да и Европарламент не играет значительной роли в европейских институтах. Сейчас, считает Лукьянов, российская тема стала скорее средством внутриполитической борьбы. В качестве примера он привел ситуацию с правопопулистской Австрийской народной партией, руководство которой призывало к прагматичному подходу в отношениях с Россией, но стало жертвой медиаскандала.

Прохождение в парламент даже таких фигур, как Сильвио Берлускони, не окажет серьезного влияния на отношения Евросоюза с Россией, уверен доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Даже если ветеран итальянской политики останется в Европарламенте и будет работать в одном из комитетов, максимум, на что он сможет влиять, — это разработка регламента и повестки, но решения комитета будут зависеть от позиции всех его членов, а там будет такой же расклад, как в целом в парламенте, то есть у евроскептиков и сторонников изменения отношений с Москвой меньшинство.