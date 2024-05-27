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Военная операция на Украине ,  
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Прибывшего с визитом в Испанию Зеленского встретил король Филипп VI

Зеленский прибыл с визитом в Испанию, на аэродроме его встретил король Филипп VI
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Педро Санчес
Владимир Зеленский и Педро Санчес (Фото: Susana Vera / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию. Об этом глава украинского государства сообщил в своем телеграм-канале.

В программе поездки — переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом, соглашение по безопасности, координация шагов на международной арене и аудиенция у короля Испании.

«Во время визита будет подписано двустороннее соглашение по безопасности и проведены переговоры с премьер-министром Педро Санчесом», — говорится в сообщении.

Политики собираются обсудить продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи и обучение украинских военных, уточнил Зеленский.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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