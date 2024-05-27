Прибывшего с визитом в Испанию Зеленского встретил король Филипп VI
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию. Об этом глава украинского государства сообщил в своем телеграм-канале.
В программе поездки — переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом, соглашение по безопасности, координация шагов на международной арене и аудиенция у короля Испании.
«Во время визита будет подписано двустороннее соглашение по безопасности и проведены переговоры с премьер-министром Педро Санчесом», — говорится в сообщении.
Политики собираются обсудить продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи и обучение украинских военных, уточнил Зеленский.
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