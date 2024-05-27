В Германии разъяснили слова Шольца о сроках вступления Украины в НАТО
Перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет обсуждалась до начала военной операции, сейчас идет «совсем другая дискуссия», заявил официальный представить кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе общения с жителями Берлина допустил, что Украина не вступит в НАТО «в следующие 30 лет». «Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения (прошлых саммитов НАТО. — РБК) — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет», — сказал он.
По словам Хебештрайта, это заявление было неправильно интерпретировано, Шольц «указывал на абсурдность причин» начала военной операции на Украине.
«Ситуация полностью поменялась, поэтому нет, 30 лет более не актуальны», — сказал он (цитата по Bild). По его словам, теперь это «совсем другая дискуссия». Вместе с тем Хебештрайт не назвал возможных сроков вступления Украины в альянс.
Украина в 2019 году закрепила в Конституции в качестве стратегической цели вступление в ЕС и НАТО. Президент Владимир Зеленский называл членство в Североатлантическом альянсе единственным способом завершения конфликта в Донбассе. После начала военной операции Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.
Москва выступает резко против членства Украины в НАТО. Президент Владимир Путин называл эту перспективу одной из причин начала военной операции. По его словам, возможное вступление Украины в альянс «создает угрозы для России», но при этом «не повышает безопасность Киева», «делает мир более уязвимым» и создает «дополнительное напряжение на международной арене».
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