В Германии разъяснили слова Шольца о сроках вступления Украины в НАТО

Кабмин ФРГ: слова Шольца о сроках вступления Украины в НАТО не так поняли

Слова Шольца, исключившего вступление Украины в НАТО в ближайшие 30 лет, неправильно интерпретировали, они были актуальны до начала военной операции, заявили в кабмине Германии. Членство в альянсе было одной из причин конфликта

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет обсуждалась до начала военной операции, сейчас идет «совсем другая дискуссия», заявил официальный представить кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе общения с жителями Берлина допустил, что Украина не вступит в НАТО «в следующие 30 лет». «Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения (прошлых саммитов НАТО. — РБК) — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет», — сказал он.

По словам Хебештрайта, это заявление было неправильно интерпретировано, Шольц «указывал на абсурдность причин» начала военной операции на Украине.

«Ситуация полностью поменялась, поэтому нет, 30 лет более не актуальны», — сказал он (цитата по Bild). По его словам, теперь это «совсем другая дискуссия». Вместе с тем Хебештрайт не назвал возможных сроков вступления Украины в альянс.

Украина в 2019 году закрепила в Конституции в качестве стратегической цели вступление в ЕС и НАТО. Президент Владимир Зеленский называл членство в Североатлантическом альянсе единственным способом завершения конфликта в Донбассе. После начала военной операции Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Ранее Шольц неоднократно заявлял, что вопрос о вступлении Украины в альянс не стоит на повестке. Он также называл целью своей политики не допустить перерастания конфликта в «очень большую войну».

Москва выступает резко против членства Украины в НАТО. Президент Владимир Путин называл эту перспективу одной из причин начала военной операции. По его словам, возможное вступление Украины в альянс «создает угрозы для России», но при этом «не повышает безопасность Киева», «делает мир более уязвимым» и создает «дополнительное напряжение на международной арене».