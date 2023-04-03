МИД объяснил блокировку счетов Института Гёте

Захарова сообщила, что счета Института Гёте в России были заблокированы в ответ на блокировку Германией счетов Русского дома в Берлине. Возможную разморозку счетов она связала с аналогичными действиями со стороны властей ФРГ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Банковские счета немецкого Института им. Гёте в России могли бы быть разблокированы только в случае полной разморозки банковских счетов Российского дома науки и искусства (РДНК) в Берлине, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, счета Института Гёте были заблокированы в ответ на блокировку Германией в декабре 2022 года банковских счетов РДНК. Захарова уточнила, что таким образом немецкие власти нарушили соглашения между Москвой и Берлином о деятельности культурно-информационных центров.

«В нынешних условиях банковские счета Института имени Гёте в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной разморозки банковских счетов РДНК», — заключила дипломат.

О блокировке счетов в России Институт Гёте сообщил 31 марта. В учебном заведении также отменили языковые экзамены на ближайшие даты. Сертификаты института давали россиянам возможность получить рабочую или учебную визу. В МИД Германии отмечали, что правительство страны находится в контакте с российским отделением Института Гёте после блокировки его счета.

В конце января Захарова предупреждала, что российская сторона будет вынуждена принять ответные меры, если Германия не прекратит действия по ограничению деятельности РДНК в Берлине. «Германская сторона должна понимать, что если ситуация вокруг Российского дома науки и искусства в Берлине не нормализуется, то не заставят себя ждать ответные меры в отношении филиалов Института имени Гёте», — говорила дипломат.

Помимо Германии, счета Русского дома в начале апреля также заморозили в Финляндии, писала финская Talouselämä. По информации издания, Управление по взысканию долгов приняло решение об этом 10 марта. «Активы Центра были заморожены банком Nordea, в котором у Российского центра науки и культуры открыт счет. Причиной заморозки являются санкции ЕС, введенные в связи с российской (специальной военной операцией) на Украине», — говорится в сообщении.