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Глава разведслужбы Германии не увидел признаков ослабления России

Глава разведслужбы Германии Бруно Каль не увидел признаков ослабления России
Россия по-прежнему способна вести военные действия в долгосрочной перспективе, считает глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль

Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль, его слова приводит газета Die Welt.

«В этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что деятельность может свернуться», — отметил он.

Газета The Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки и экспертов писала, что Россия построила многоуровневую оборону, прорвать которую для Киева, не понеся больших потерь, будет очень сложно. Самой укрепленной территорией издание назвало линию фронта в Запорожской области. Российские линии укреплений возведены так, что позволяют «направлять» наступающие силы в удобные районы, где те могут попасть под интенсивный огонь, пояснил изданию старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли. Однако, по словам научного сотрудника киевского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, сами по себе оборонительные сооружения не могут остановить продвижение войск.

По данным испанской газеты El País, Россия с лета прошлого года строила линии обороны протяженностью 800 км из траншей, противотанковых рвов, надолбов, пулеметных гнезд и дотов, украинским войскам предстоит «титаническая борьба», если они попробуют преодолеть укрепления.
По мнению британской разведки, на которую ссылается газета, украинские военные столкнутся с внушительной системой защитных сооружений в первую очередь на Запорожском направлении.

В российском МИДе заявляли, что армия готова к любому развитию событий и «никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого [наступления]не получат».

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Теги
Елена Чернышова
Германия разведка Россия Военная операция на Украине
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