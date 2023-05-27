Брянский губернатор опроверг проникновение диверсантов с Украины в регион
Данные о том, что на территорию Климовского района Брянской области пытались попасть диверсанты, не соответствуют действительности, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
«Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — написал он в Telegram.
Он уточнил, что были обстреляны три населенных пункта Климовского района. «Пострадавших среди гражданского населения нет», — написал он.
После этого пограничные войска и вооруженные силы подавили огневые точки, которые вели обстрел.
О попытке прорыва украинской диверсионной группы в село Сушаны (находится в непосредственной близости от границы с Украиной) Брянской области днем 27 мая сообщил Mash со ссылкой на источник. Об этом же писала Baza.
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