Глава Брянской области Богомаз: информацию о диверсантах не соответствует действительности

Брянский губернатор опроверг проникновение диверсантов с Украины в регион

О попытке прорыва диверсантов в Брянскую область писали Baza и Mash. Губернатор опроверг это и заявил, что произошел обстрел трех населенных пунктов у границы с Украиной

Фото: Google Maps

Данные о том, что на территорию Климовского района Брянской области пытались попасть диверсанты, не соответствуют действительности, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что были обстреляны три населенных пункта Климовского района. «Пострадавших среди гражданского населения нет», — написал он.

После этого пограничные войска и вооруженные силы подавили огневые точки, которые вели обстрел.

О попытке прорыва украинской диверсионной группы в село Сушаны (находится в непосредственной близости от границы с Украиной) Брянской области днем 27 мая сообщил Mash со ссылкой на источник. Об этом же писала Baza.

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