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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о попытке диверсантов остановить реакторы двух АЭС

ФСБ: предотвращена диверсия спецслужб Украины на ядерных объектах под Тверью и Петербургом
Диверсанты подорвали одну из опор ЛЭП на Ленинградской атомной станции, заминировали еще четыре. План предполагал остановку атомных реакторов, значительный ущерб экономики и репутации страны, считает ФСБ

ФСБ сообщила о попытке диверсантов остановить реакторы двух АЭС
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Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию украинских спецслужб на Калининской и Ленинградской атомных электростанциях, злоумышленники намеревались подорвать более 30 опор линий электропередач, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Диверсантам удалось подорвать одну опору и заминировать еще четыре на Ленинградской АЭС, а также заложить бомбы под семь опор на Калининской АЭС, расположенной в Тверской области. Как считают в ведомстве, «это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС», а также нанесло бы значительный ущерб экономике и репутации России. Федерации. Ведомство утверждает, что диверсию планировалось совершить к годовщине Победы в Великой отечественной войне.

Задержаны украинские граждане Александр Майструк с псевдонимом «Механик» и Эдуард Усатенко с псевдонимом «Макс» 1978 и 1974 годов рождения, в розыск объявлен украинский и российский гражданин Юрий Кищак с псевдонимом «ЮБК». По данным ведомства, он находится на территории Бельгии.

Кроме того, задержаны «два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками».

Следствие полагает, что диверсанты были завербованы сотрудником Службы внешней разведки Украины Виталием Горбатюком в прошлом сентябре, прошли обучение в Киевской и Николаевской областях, а затем через Польшу и Белоруссию перешли российскую границу в Псковской области.

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Бомбы были доставлены по международному каналу грузовых перевозок маршрутом через польский город Хелм в литовский Шальчининкай, а затем через Белоруссию в Ржевский район Тверской области. Следователи изъяли 36,5 кг вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с пулями.

Дело завели по статьям о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК, до 20 лет заключения) и незаконному обороту оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК, до восьми лет заключения). Подозреваемых арестовали. ФСБ утверждает, что они дают признательные показания.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Ленинградская АЭС Калининская АЭС Ленинградская область Тверская область ФСБ АЭС

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