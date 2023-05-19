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Вучич заявил о предупреждении «служб с востока» о «цветных революциях»

Президент Вучич: «службы с востока» предупредили о попытках «цветных революций» в Сербии
Президент Сербии упомянул убийства, которые произошли за последнее время в стране. После них оппозиция начала проводить акции протеста. Вучич подчеркнул, что страна «сыта по горло» революциями
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Сербии предпринимаются попытки «цветных революций», о чем страну предупредили «сестринские службы с востока», заявил президент Александр Вучич на митинге в городе Панчево, его слова приводит телеканал B92.

Он упомянул убийства, которые произошли за последнее время. После них оппозиция начала проводить акции протеста под названием «Сербия против насилия».

«Некоторых людей это совершенно не задело. Они созывали политические акции, хотели надругаться над горем, болью, даже гневом и яростью нашего народа. Политики в нашей стране никогда этого не делали, никогда боль простых людей не пытались использовать в политических целях таким жестоким образом», — сказал Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что страна «сыта по горло» революциями.

3 мая ученик одной из школ в Белграде устроил стрельбу, власти тогда сообщали о девяти погибших и около 20 раненых.

В ночь на 5 мая произошло второе нападение, жертвами которого стали восемь человек, более десятка пострадали. Сначала нападавший открыл огонь по людям, устроившим пикник у костра в деревне Мали-Орашье. Затем он отъехал от места атаки на несколько километров и застрелил четырех человек, которые чинили ворота в своем дворе. После этого стрелявший отправился на машине в село Дубона, где во дворе школы убил полицейского и его сестру. Его задержали. МВД расценило нападение как теракт.

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Вучич назвал стрельбу нападением на всю Сербию и пообещал «разоружить» страну.

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Елена Чернышова
Александр Вучич цветная революция Сербия
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