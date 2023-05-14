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Вучич уйдет с поста лидера правящей партии Сербии
Президент Сербии Вучич сообщил, что уйдет с поста лидера правящей Прогрессивной партии
Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич сообщил журналистам, что в скором времени уйдет с должности правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).
«Я объясню это на большом съезде. <...> Просто дождитесь 26 мая», — сказал Вучич (цитата по Blic.rs). Предстоящее мероприятие станет крупнейшим в истории страны, заявил президент и пообещал другие «интересные решения».
Вучич ранее анонсировал правительственный митинг 26 мая, на котором будет объявлено о «важных для Сербии решениях».
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