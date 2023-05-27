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Выборы президента Турции ,  
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МИД Турции заявил об отпугнувших российских туристов обещаниях оппозиции

Глава МИД Турции Чавушоглу: заявления Кылычдароглу о санкциях отпугнули туристов из России
В мае число туристов из России, приезжающих в Турцию, резко сократилось, заявил глава МИДа Мевлют Чавушоглу. Он связал это с обещаниями кандидата в президенты от оппозиции Кылычдароглу присоединиться к санкциям против Москвы
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Из-за слов кандидата в президенты Турции от объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу о том, что в случае его победы Анкара присоединится к санкциям против Москвы, число туристов, приезжающих в страну, резко сократилось, заявил в интервью NTV глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу сообщил, что «российские туристы испугались этого заявления и перестали приезжать». ТАСС со ссылкой на слова министра уточняет, что в мае страна не досчиталась около 1 млн человек. По данным министерства туризма страны, которое приводит агентство, с января по апрель в Турцию приехали более 11 млн туристов, в том числе 1,1 млн россиян.

21 мая глава МИДа говорил газете Yeni Şafak, что количество российских туристов, приехавших в страну в этом месяце, упало до 10%. «Его [Кылычдароглу] заявление очень напугало российский рынок. Агентства, турфирмы и владельцы отелей говорят, что в мае не приехало нужное нам количество туристов», — утверждал он (цитата по Haberler).

9 мая Wall Street Journal опубликовала интервью с Кылычдароглу. В материале говорилось, что кандидат от оппозиции в случае победы поддержит турецкие инвестиции в России, но будет соблюдать решения Запада в отношении санкций против страны, «чтобы оставить Москву в еще большей изоляции». Позднее советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз заявил «РИА Новости», что это была не цитата Кылычдароглу, «а комментарий самого автора статьи».

Несколько дней спустя в МИД Турции сообщили, что начали получать обращения от россиян, которые опасаются возможных сложностей с возвращением на родину в случае присоединения Анкары к санкциям.

Кылычдароглу ранее обвинил действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в пророссийской ориентации и заявил, что тот, «склонившись, скребется» в дверь Москвы. Помимо этого, он опубликовал в Twitter пост на русском языке, в котором обвинил Россию в распространении фальшивых данных и заговоре, а также призвал «убрать руки от турецкого государства». В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств, о чем не раз говорила.

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28 мая в Турции пройдет второй тур выборов президента. По итогам первого, которвй состоялся 14 мая, Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу - 44,88%.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Мевлют Чавушоглу Турция туризм Кемаль Кылычдароглу санкции

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