Леонид Слуцкий стал лидером ЛДПР

Кандидатуру Слуцкого одобрили единогласно. Он сказал, что стратегию партии ждет модификация в сторону социальной политики, «в сторону людей». В 2018 году три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах

Леонид Слуцкий (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава фракции ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий стал лидером партии, такое решение приняли ее члены на съезде, говорится в Telegram-канале ЛДПР.

«Леонид Слуцкий единогласно 86-0 избран новым председателем ЛДПР», — сказано в сообщении.

После избрания Слуцкий анонсировал «модификацию» стратегии партии, указав, что ЛДПР укрепит социальную политику, передает «РИА Новости». Он рассказал: «стратегия останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей».

Кандидатуру Слуцкого в качестве председателя партии предложил хабаровский губернатор Михаил Дегтярев, депутат стал единственным кандидатом в бюллетене на этот пост. Должность главы фракции ЛДПР в Госдуме депутат занял 18 мая.

Бывший лидер ЛДПР и ее основатель Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной борьбы с последствиями коронавируса, ему было 75 лет. Слуцкий тогда же стал исполняющим обязанности главы фракции.

Источник РБК в ЛДПР говорил, что в партии обсуждались разные кандидаты на пост Жириновского еще до его болезни «просто на всякий случай», причем финальное решение планировали принимать только после консультаций с Кремлем. В числе возможных лидеров партии тогда рассматривали Слуцкого, Дегтярева, сына Жириновского Игоря Лебедева, депутатов Андрея Лугового и Алексея Диденко.

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