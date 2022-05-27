Песков отказался обсуждать «пророчество» Жириновского о Зеленском

Фото: president.gov.ua

В Кремле отказались прокомментировать прошлогодние заявления умершего в апреле 2022 года лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский станет последним главой государства этой страны, передает корреспондент РБК.

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности <...>, предлагаем дождаться их выполнения или невыполнения», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В мае прошлого года Жириновский заявил, что Украина перестанет существовать в марте 2024 года, а Зеленский станет ее последним президентом. Видео опубликовано на YouTube-канале «ЛДПР-ТВ».

«Я рассчитываю на успех в марте 2024 года. Никакой Украины не будет, никаких Зеленских, никто не будет нас унижать <...>, будет Киевская губерния, Житомирская, Донецкая, Херсонская, Харьковская, как при царе было», — сказал тогда Жириновский.

Жириновский скончался 6 апреля, в феврале его госпитализировали с коронавирусом, все это время он провел в больнице. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище. Губернатор Хабаровского края и член ЛДПР Михаил Дегтярев предложил, чтобы Жириновского на посту лидера партии сменил депутат Леонид Слуцкий, который возглавил фракцию ЛДПР в Государственной думе.

В 2018 году три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах, но комиссия Думы по этике не выявила в его действиях нарушения «поведенческих норм» и посоветовала женщинам обратиться в правоохранительные органы.