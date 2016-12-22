Песков назвал обвинения Слуцкого в домогательствах «данью моде»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков задался вопросом о том, почему журналистка, рассказавшая о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого, «молчала и не пошла в милицию»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / «РИА Новости»)

Дмитрий Песков в эфире ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики ответил на вопрос об обвинении журналистками депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам пресс-секретаря президента, обвинившие депутата журналистки «имеют право защищать себя в том порядке, который установлен законом». «Есть конкретная женщина, которая обвиняет его в том, что он приставал», — сказал Песков, добавив, что дело связано не столько с комиссией по этике, сколько с правоохранительными органами.

Песков задался вопросом, если на журналистку «напали», «где была, чего она терпела?». «Ее зажали в кабинете. Я не знаю, наверное, девушкам виднее. Можно посчитать [Слуцкого] не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла?» — сказал Песков, спросив, почему спустя «столько времени» дело вышло «в комиссию по этике».

Пресс-секретарь президента при этом вспомнил историю с обвинениями в домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна, о которых рассказали десятки киноактрис. «Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», — высказал свое мнение Песков.

В домогательствах депутата Леонида Слуцкого обвинили журналистка Би-би-си Фарида Рустамова, опубликовавшая запись разговора с депутатом в его кабинете, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и заместитель главреда телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе.​ Журналисты потребовали рассмотрения действий Слуцкого комиссией по этике Госдумы, которая не нашла у него «поведенческих нарушений». После решения комиссии ряд российских СМИ объявил бойкот депутату или всей Госдуме.

«Если говорить про общее настроение, то Песков чувствовал себя вполне комфортно и дал понять, что готов с нами говорить и хочет этого, то есть был очень доброжелательным, даже когда задавали не очень приятные вопросы», — рассказала РБК присутствовавшая в студии студентка ВШЭ Анастасия. По ее словам, студенты задавали Пескову вопросы про Алексея Навального, Кемерово и про харассмент.