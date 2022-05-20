Дегтярев предложил выдвинуть Леонида Слуцкого на пост лидера ЛДПР

После смерти Жириновского Слуцкий был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. По словам Дегтярева, политик является «гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом»

Леонид Слуцкий (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на съезде партии предложил выдвинуть главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в председатели ЛДПР. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

«Предложил на конференции хабаровского реготделения ЛДПР на съезде ЛДПР выдвинуть в председатели партии Леонида Слуцкого. Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем», — написал он.

Ранее, 18 мая, депутаты ЛДПР большинством голосов избрали Слуцкого главой фракции в нижней палате парламента. Нового председателя партии изберут на съезде ЛДПР 27 мая.

Бывший глава и основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с последствиями коронавируса. В тот же день Слуцкого назначили исполняющим обязанности руководителя фракции.

Слуцкий — депутат Госдумы с декабря 1999 года, в 2016-м возглавил комитет по международным делам. Входит в делегацию России на переговорах о мирном урегулировании с Украиной. С 2020 года — президент Факультета мировой политики МГУ.



В 2018 году три журналистки, в числе которых заместитель главреда телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе, корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, обвинили Слуцкого в домогательствах. Тем не менее комиссия Думы по этике не выявила в его действиях нарушения «поведенческих норм» и посоветовала женщинам обратиться в правоохранительные органы.