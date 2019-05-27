Новым логотипом партии Зеленского стал велосипедист с булавой

Партия «Слуга народа» работает над формированием единого стиля. Ее представитель отметил, что каждый сотрудник органов власти — «это слуга народа в первую очередь»

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Нестеренко / AP)

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на пресс-конференции в Киеве представила свой логотип. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров, передает издание «Украинские новости».

На логотипе — зеленая фигура велосипедиста на белом фоне, поднятой рукой он держит булаву — символ президентской власти. Еще один элемент логотипа — символ, похожий на колесо, рядом с которым заглавными буквами написано: «Слуга народа».

Фото: НАШ.МАКСІ-ТВ / YouTube

В фильме «Слуга народа», в котором Зеленский играет роль президента Василия Голобородько, глава государства часто ездит на работу на белом велосипеде.

«Это часть нашего стиля, который у нас был. Мы немного его усовершенствовали, добавили один элемент в виде булавы, который продолжает придерживаться той линии, что каждый представитель власти — это слуга народа в первую очередь», — заявил Федоров.