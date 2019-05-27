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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Пхеньян назвал Болтона советником Трампа «по разрушению мира»
Болтон ранее заявил, что ракетные пуски Северной Кореи нарушают резолюции ООН и санкции сохранятся. КНДР на это напомнила ему о соглашении Пхеньяна и Вашингтона 1994 года. Договор, уверены в Корее, развалил именно советник Трампа
Джон Болтон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В северокорейском МИДе отреагировали на заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который ранее сообщил, что считает недавние ракетные испытания КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Запуски, заверили во внешнеполитическом ведомстве, были «обычной подготовкой военных» Северной Кореи. Таким образом Пхеньян, указали в министерстве, осуществляет свои права на самооборону. Соответствующее заявление неназванного представителя МИД КНДР приводится на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Требовать от нас запретить все запуски с использованием баллистических технологий независимо от дальности [ракет] — это то же самое, что просить нас отказаться от наших прав на самооборону», — подчеркнули в ведомстве.

Болтон, заметили при этом в министерстве, сам был «известен как «фанатик войны» в 1994 году». Северная Корея и США тогда подписали рамочное соглашение, в рамках которого Пхеньян согласился прекратить свою ядерную программу в обмен на топливную помощь со стороны США (Штаты пообещали КНДР осуществлять поставки топливного мазута). В 2002 году эти договоренности были разорваны после того, как американские спецслужбы заявили: Северная Корея в рамках секретной программы обогащения урана продолжает разрабатывать бомбы. В конце того же года КНДР официально объявила о возобновлении ядерной программы.

Болтон, заявили теперь в северокорейском МИДе, «нарушил рамочное соглашение 1994 года». Северную Корею, напомнили в министерстве, он тогда называл «осью зла». Кроме того, именно нынешний советник президента США, уверены в Пхеньяне, «разработал различные провокационные стратегии [в отношении КНДР], например упреждающие удары и институциональные изменения».

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«Болтон заслуживает того, чтобы его называли не советником [президента] по безопасности, который служит для обеспечения безопасности, а советником по вопросам разрушения мира и безопасности», — заявил также неназванный представитель северокорейского МИДа.

Ранее, 25 мая, беседуя с журналистами в Токио, Болтон заявил, что у него «нет сомнений»: недавние ракетные запуски КНДР нарушили резолюции ООН. Поэтому санкции против Северной Кореи, отмечал чиновник, должны быть сохранены. Позже Дональд Трамп напомнил, что Пхеньян выпустил ракеты на малом расстоянии. Эти испытания, отмечал американский лидер, «встревожили некоторых из его людей и других», но не обеспокоили его самого.

Испытания баллистических ракет малой дальности Северная Корея провела 4 и 9 мая. Таким образом, паузе в запусках, начавшейся в конце 2017 года, был положен конец. Испытания, замечает Associated Press, были расценены как попытка КНДР оказать давление на Вашингтон, чтобы изменить его позицию относительно ослабления санкций против Пхеньяна.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Северная Корея, Джон Болтон, запуск ракет
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