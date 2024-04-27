В Белоруссии обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе

По словам Молостова, на границе сохраняется и миграционное давление. С начала 2024 года погибли более 50 человек из-за действий Польши и Латвии

Фото: Arturas Morozovas / Getty Images

Власти Литвы и Латвии пытаются завербовать белорусов и россиян на границе Белоруссии, заявил в интервью БелТА председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов.

«В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — рассказал Молостов. Он не уточнил, для чего именно их пытаются завербовать.

На юге Белоруссия граничит только с Украиной, на западе — с Польшей и Литвой, на севере — с Латвией, на востоке — с Россией.

Молостов добавил, что на границе сохраняется миграционное давление, в первую очередь, со стороны Польши и Латвии, которые продолжают «насильственно вытеснять мигрантов на нашу территорию». Это сопровождается применением к мигрантам силы и «специальных средств, травлей служебными животными», — уточнил Молостов.

Из-за действий властей Польши и Латвии мигранты погибают, особенно в холодное время. С начала 2024 года умерли уже более 50 человек, отметил председатель ГПК.

Власти Белоруссии в последние месяцы стали сообщать о высоком напряжении на границе.

Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что скопление западных войск на границе со страной достигло пика, а ситуация настолько нестабильна, что малейший дисбаланс может привести к конфликту. По словам Муравейко, войска НАТО под видом учений отрабатывают наступление, а не «мирные и не оборонные задачи, о которых они активно говорят».

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель отметил, что за 2023 год и первые четыре месяца 2024 года белорусские власти пресекли более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины в страну. Он назвал ситуацию на границе с Украиной горячей точкой.