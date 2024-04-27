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Военная операция на Украине ,  
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Появились кадры падения дрона ВСУ на Кубани

ГТРК «Кубань» показала кадры падения дрона ВСУ в регионе
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны России сообщило о пресечении попыток украинских дронов нанести удар в ночь на 27 апреля. Российские ПВО сбили и перехватили 66 БПЛА над Краснодарским краем

Появились кадры падения дрона ВСУ на Кубани
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ГТРК «Кубань» опубликовала кадры с места вероятного падения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Славянске-на-Кубани. Чуть ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 66 украинских дронов над Кубанью и еще двух над Крымским полуостровом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что украинские БПЛА пытались атаковать объекты инфраструктуры и НПЗ в регионе.

«По информации на данный момент, подавлено более десяти беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах», — рассказал он. По словам губернатора, пострадавших и серьезных повреждений нет.

Минобороны сообщило об уничтожении 68 дронов над Кубанью и Крымом
Политика
Фото:Global Look Press

В результате атаки БПЛА пострадала ректификационная колонна (применяется для разделения нефти или ее продуктов на фракции в зависимости от их температур кипения), отметил глава Славянского района Роман Синяговский. По его словам, резервуарный парк не был поврежден благодаря выстроенной системе защиты. Он подчеркнул, что возгорание ликвидировано.

Оперативный штаб Краснодарского края передал, что в результате атаки на Славянском НПЗ «повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м».

Позже директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев сообщил, что НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после ночной атаки беспилотниками. «Ровно десять БПЛА прилетели именно в завод, был сильный пожар. Возможно наличие скрытых повреждений», — рассказал он.

Последний раз НПЗ атаковали в середине марта. Дроны были нейтрализованы. От падения одного из БПЛА начался пожар, один человек погиб от сердечного приступа.

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Георгий Смирнов
ВСУ БПЛА Кубань
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