Путин заявил о договоренностях России и Китая «дополнять друг друга»

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Павел Быркин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин договорились, что оба государства будут обмениваться информацией в сфере высоких технологий. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднёво».

«Вот, мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка», — сказал Путин.

Президент заверил, что договоренность будет выполняться, «даже сомнений не может быть никаких». Но для этого, продолжил он, необходимо «конечно, на уровне правительства тоже вырабатывать инструменты поддержки экспорта».

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