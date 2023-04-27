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Путин заявил о договоренностях России и Китая «дополнять друг друга»

Путин: с Си Цзиньпином достигнута договоренность о «дополнении друг друга» России и КНР
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Павел Быркин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин договорились, что оба государства будут обмениваться информацией в сфере высоких технологий. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднёво».

«Вот, мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка», — сказал Путин.

Президент заверил, что договоренность будет выполняться, «даже сомнений не может быть никаких». Но для этого, продолжил он, необходимо «конечно, на уровне правительства тоже вырабатывать инструменты поддержки экспорта».

Материал дополняется.

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