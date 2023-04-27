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В Турции сообщили о переносе подключения Эрдогана к церемонии на АЭС
Канцелярия: подключение Эрдогана к церемонии на АЭС «Аккую» перенесено на 16:00 мск
Подключение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по видеосвязи к церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» перенесли на 16:00 мск, сообщили ТАСС в канцелярии турецкого лидера.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ориентировочно в 15:00 состоится телефонный разговор Владимира Путина и Эрдогана. После этого они примут участие в церемонии.
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