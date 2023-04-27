Пресс-секретарь Песков заявил о подготовке к содержательному общению Путина с Эрдоганом

В Кремле заявили о подготовке к содержательному общению с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

В Кремле готовятся к содержательному общению между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Мы ожидаем ориентировочно в три часа телефонный разговор Путина и Эрдогана. После которого будет совместное с президентом Турции Эрдоганом участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Аккую». Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что Кремлю ничего неизвестно про проблемы со здоровьем у Эрдогана.

25 апреля Эрдогану стало плохо из-за желудочного гриппа, когда он давал интервью в прямом эфире. На следующий день президент Турции отменил предвыборный митинг и другое запланированное интервью. Однако он примет участие в открытии АЭС «Аккую» вместе с Путиным онлайн, подтвердил заместитель председателя правящей в стране Партии справедливости и развития Эркан Кандемир.

«Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, она возводится по проекту «Росатома». Соглашение о ее строительстве было подписано в 2010 году, в 2018-м оно стартовало.