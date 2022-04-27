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Самолет с летчиком Ярошенко приземлился в Москве

Самолет Ан-148-100Е с&nbsp;Константином Ярошенко на борту в аэропорту Сочи
Самолет Ан-148-100Е с Константином Ярошенко на борту в аэропорту Сочи (Фото: Игорь Онучин / РИА Новости)

Арестованный в США российский летчик Константин Ярошенко, которого власти обменяли на американского студента Тревора Рида, прилетел в Москву. Кадры его прибытия показал телеканал «Россия 1».

Самолет приземлился в аэропорту Внуково. На кадрах Ярошенко встречает его семья — супруга Виктория и дочь Екатерина. Сейчас летчик отправился домой.

Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году и экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде наркотиков. Через год американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы.

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Тревора Рида осудили в России летом 2020 года на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, в августе 2019 года молодой человек напал в Москве на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, потому что был очень пьян.

Летом 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимной выдаче заключенных. При этом Путин отметил, что число российских граждан, заключенных в тюрьмах США, не совпадает с числом заключенных в России американцев.

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Теги
летчик обмен Внуково Константин Ярошенко
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