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Политика ,  
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Путин сообщил о создании «недругами» России геополитического оружия

По словам президента России, данное оружие не является новым, но его созданию придали новый импульс, сделав ставку на «русофобию и неонацистов»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил о создании «недругами» России нового геополитического оружия и превращении Украины в «антироссию». Об этом Путин заявил, выступая перед Советом законодателей Федерального собрания.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Недруги нашей страны форсировали создание нового геополитического оружия. Собственно, новым оно по сути не является, но, безусловно, придали ему новые силы, новый импульс. Сделали ставку на русофобию и неонацистов. Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну Украину в антироссию», — сказал Путин.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

По его словам попытки влиять на Россию страны Запада предпринимали и ранее, «поощряя» террористов на Северном Кавказе. «Помним, как западные государства в 90-х, 2000-х годах поощряли террористов и бандитов на Северном Кавказе, спекулировали на проблемах нашего прошлого, действительно на проблемных вопросах, на несправедливостях нашего прошлого в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа», — сказал президент.

«Делали они это для того, чтобы <...> стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране, в конечном итоге, чтобы ее расчленить и разрушить, вот для чего они все этого делали, в конечном итоге загнать нас в так называемы медвежий угол. Так многие во все времена стремились поступить в отношении России», — добавил Путин.

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Способами противостоять такому влиянию Путин назвал любовь к родине, которая «неизменно проявляется в решающие для страны моменты» и сплоченность. «Сплоченность людей дорогого стоит, она гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы», — сказал глава государства.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина Владимир Путин геополитика оружие русофобия
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