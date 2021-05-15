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Политика ,  
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Климкин оценил слова Путина о превращении Украины в антипод России

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил обеспокоенность после слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в «какую-то анти-Россию». Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

«Слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров», — написал Климкин.

Путин заявил о превращении Украины в «какую-то анти-Россию»
Политика
Владимир Путин

Экс-министр отметил, что Путин сменил риторику в отношении Киева и стал говорить об Украине как о постоянном источнике проблем для России.

Накануне на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент заявил, что Украина превращается в антипода России, площадку, откуда из-за ее близости будут всегда приходить новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности.

По словам Путина, сейчас на Украине происходит «очевидная зачистка политического поля», в том числе путем закрытия общенациональных средств массовой информации. При этом западные партнеры России никак на это не реагируют, добавил Путин.

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Заявление российского президента прозвучало после того, как главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кума Путина Виктора Медведчука отправили под домашний арест на два месяца по подозрению в государственной измене. Его обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Ранее в доме Медведчука прошли обыски. Также под уголовное преследование попал его соратник, депутат Верховной рады Тарас Козак. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины — госизмена (ст. 111) и нарушение законов и обычаев войны (ст. 438), по которым наказанием может стать пожизненный срок.

Медведчук считает, что его преследование носит политический характер.

Украина Россия Павел Климкин Владимир Путин
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