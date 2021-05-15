Климкин оценил слова Путина о превращении Украины в антипод России

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил обеспокоенность после слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в «какую-то анти-Россию». Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

«Слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров», — написал Климкин.

Экс-министр отметил, что Путин сменил риторику в отношении Киева и стал говорить об Украине как о постоянном источнике проблем для России.

Накануне на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент заявил, что Украина превращается в антипода России, площадку, откуда из-за ее близости будут всегда приходить новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности.