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Политика ,  
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Песков объяснил слова Путина про «анти-Россию»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Украина принимает многие решения, которые носят антироссийский характер, под действием «твердой руки». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова главы государства Владимира Путина о превращении Украины в «какую-то анти-Россию».

«К нашему сожалению, на Украине наблюдается дефицит суверенитета и он заполняется теми, кто твердой рукой направляет Украину и все чаще в сторону россиененавистничества», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Россия была и остается открытой для нормализации отношений с Украиной.

Путин заявил о превращении Украины в «какую-то анти-Россию»
Политика
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 14 мая на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Украина превращается в антипода России, площадку, откуда будут всегда приходить новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности.

Он отметил, что на Украине происходит «очевидная зачистка политического поля» от сил, выступающих за мирное разрешение кризиса в Донбассе и за добрососедские отношения с Россией.

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил обеспокоенность после слов Путина. Он отметил, что российский лидер сменил риторику в отношении Киева и стал говорить о стране как о постоянном источнике проблем для России.
Дмитрий Песков Владимир Путин Россия Украина
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