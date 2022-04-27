Путин объяснил спецоперацию упреждением конфликта «по чужим сценариям»

Спецоперация упредила масштабный конфликт на территории России, заявил Путин. По его словам, «силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России», была не нужна такая «самостоятельная и большая страна»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Благодаря спецоперации удалось предотвратить масштабный конфликт, который бы мог развернуться на территории России по чужим сценариям, заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей. Трансляция велась на YouTube-канале Совета Федерации.

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — сказал президент.

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По его словам, «силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России» такая «самостоятельная, большая, огромная даже по их представлениям страна» не нужна. «Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так — они сами представляют для всего мира опасность», — заявил Путин.

Российская военная спецоперация на Украине продолжается более двух месяцев, с 24 февраля. Путин называл ее целями «денацификацию» и «демилитаризацию» страны, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

Украина после ввода российских войск объявила военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой.