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В Воронеже произошло два взрыва

Фото: Club_vrn_36 / VK
Фото: Club_vrn_36 / VK

Два взрыва произошло вблизи микрорайона Шилово в Воронеже, сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра, передает ТАСС.

«Было два хлопка в районе микрорайона Шилово», — сказал он.

Микрорайон Шилово находится в 200 км от границы с Украиной.

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Фото:Belinter / VK

Ранее 27 апреля о четырех взрывах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал, что оперативные службы разбираются в источнике звука. Позже глава региона рассказал о пожаре на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Открытое горение ликвидировано, разрушений домов и пострадавших мирных жителей нет, уточнил он.

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В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт со ссылкой на предварительные данные сообщил о работе системы ПВО. Жертв и разрушений нет.

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