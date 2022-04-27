В Воронеже произошло два взрыва
Два взрыва произошло вблизи микрорайона Шилово в Воронеже, сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра, передает ТАСС.
«Было два хлопка в районе микрорайона Шилово», — сказал он.
Микрорайон Шилово находится в 200 км от границы с Украиной.
Ранее 27 апреля о четырех взрывах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал, что оперативные службы разбираются в источнике звука. Позже глава региона рассказал о пожаре на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Открытое горение ликвидировано, разрушений домов и пострадавших мирных жителей нет, уточнил он.
В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт со ссылкой на предварительные данные сообщил о работе системы ПВО. Жертв и разрушений нет.