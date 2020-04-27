Кремль сообщил о ежедневном вмешательстве Путина в тему оснащения клиник

Песков назвал единичными случаи с нехваткой оснащения медучреждений необходимым оборудованием и средствами защиты. По его словам, судить о всей картине на этом основании неверно

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о жалобах медицинских работников о нехватке средств защиты и оборудованиях в условиях лечения больных с коронавирусом ответил, что вопросами оснащения медучреждений и их сотрудников глава государства занимается ежедневно.

«Президент вмешивается каждый день в этот процесс», — сказал представитель Кремля. «Предпринимаются очень энергичные шаги. Какие-то единичные случаи, к сожалению, есть. но каждая оперативная проблема решается в оперативной порядке», — заверил Песков.

При этом пресс-секретарь президента посчитал неверным «судить о всей картине, основываясь на единичных случаях»,

22 апреля Песков заявил, что любые требования врачей по обеспечению индивидуальными средствами защиты должны исполняться, но адресатами их обращений должны быть не средства массовой информации, а региональные министерства здравоохранения.