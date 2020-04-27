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Кремль сообщил о ежедневном вмешательстве Путина в тему оснащения клиник

Песков назвал единичными случаи с нехваткой оснащения медучреждений необходимым оборудованием и средствами защиты. По его словам, судить о всей картине на этом основании неверно
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о жалобах медицинских работников о нехватке средств защиты и оборудованиях в условиях лечения больных с коронавирусом ответил, что вопросами оснащения медучреждений и их сотрудников глава государства занимается ежедневно.

«Президент вмешивается каждый день в этот процесс», — сказал представитель Кремля. «Предпринимаются очень энергичные шаги. Какие-то единичные случаи, к сожалению, есть. но каждая оперативная проблема решается в оперативной порядке», — заверил Песков.

При этом пресс-секретарь президента посчитал неверным «судить о всей картине, основываясь на единичных случаях»,

Песков охарактеризовал прогнозы по COVID-19 фразой «пальцем в небо»
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Дмитрий Песков

22 апреля Песков заявил, что любые требования врачей по обеспечению индивидуальными средствами защиты должны исполняться, но адресатами их обращений должны быть не средства массовой информации, а региональные министерства здравоохранения.

«Регионы обладают необходимым потенциалом, чтобы закрывать этот дефицит, и им помогает федеральный центр в этом, причем достаточно эффективно. Но конечно же, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации, они неуместны и недопустимы», — сказал Песков.

За последние недели появилось несколько обращений врачей касательно нехватки средств защиты у врачей. Так, например, 17 апреля один из врачей Покровской больницы в Санкт-Петербурге Сергей Саяпин записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы. Она, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса. Позже Саяпин опубликовал компьютерную томограмму своих легких и заявил, что у него диагностировали COVID-19.

22 апреля работники неврологического отделения стационара Люберецкой областной больницы написали письмо на имя директора ФСБ, в котором заявили, что администрация лечебного учреждения виновна в заражении коронавирусом врачей и членов их семей. Объяснялось это тем, что больные коронавирусом направлялись в непрофильное отделение. Один из авторов письма – медбрат Аркадий Хаславский – указывал, что сотрудникам стационара выдали маски, очки и костюмы, но количество масок было ограничено, а костюмы не пригодны для работы с коронавирусными пациентами.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, врачи
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