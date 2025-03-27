Макрон объявил о подготовке «миссии сил сдерживания» для Украины

По итогам саммита в Париже президент Франции объявил о решении разместить силы нескольких стран в наиболее важных со стратегической точки зрения местах на Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Страны — члены «коалиции желающих» в течение трех недель подготовят свое предложение, как соблюдать режим прекращения огня на Украине, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи, передает The Guardian.

27 марта в Елисейский дворец прибыли представители 31 государства, а также ЕС и НАТО. Участники саммита изучили предложения о размещении миротворцев на Украине и варианты мирного соглашения, а также сформировали «коалицию желающих», которую возглавили Франция и Великобритания.

По завершении саммита Макрон объявил, что на Украину отправится франко-британская «миссия сил сдерживания». «Они не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения, они не будут замещать украинские вооруженные силы. Но эти силы будут присутствовать в определенных стратегических местах, которые будут определены вместе с украинцами», — сказал он (цитата по Le Monde).

Французский президент также объявил о решении ускорить выдачу согласованных на саммите G7 кредитов, чтобы Украина могла нарастить закупки вооружений. «Мы находимся на переломном этапе. Переговоры начались, и мы их приветствуем. Наша цель ясна: добиться мира, и мы должны поставить Украину в наилучшее положение для переговоров и гарантировать, что достигнутый в результате мир будет прочным и долгосрочным для всех европейцев», — заключил он.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге назвала предложенный «коалицией желающих» вариант неприемлемым для России.

23–25 марта в Эр-Рияде прошли переговоры США по отдельности с Россией и Украиной. Итогами встреч стала договоренность об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, а также 30-дневный двусторонний мораторий на обстрелы энергетических объектов России и Украины.

По заявлению российского президента Владимира Путина, мораторий на удары начал действовать 18 марта, по заявлению украинского президента Владимира Зеленского — 25 марта. Минобороны России уже не раз обвинило Киев в срыве договоренностей и ударах по российской энергетике. Генштаб ВСУ отверг обвинения в нарушении этого режима.