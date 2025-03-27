Дерипаска заключил мировое соглашение с Фельгенгауэр и Плющевым

Всего в деле четыре ответчика — кроме Фельгенгауэр и Плющева это Мария Певчих и Ольга Романова

Олег Дерипаска (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Бизнесмен Олег Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым (оба признаны Минюстом иноагентами) по иску о защите чести и достоинства, сообщил РБК представляющий интересы бизнесмена адвокат Алексей Мельников.

Иск был подан в декабре 2024 года. Ответчиками также проходят глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом, также является запрещенной в России экстремистской организацией) Мария Певчих и правозащитница Ольга Романова (обе тоже признаны Минюстом иноагентами).

Мельников уточнил, что мировое соглашение было заключено только с Фельгенгауэр и Плющевым. Они удалят информацию и опубликуют опровержение. В отношении Романовой и Певчих суд вынес решение полностью удовлетворить исковые требования.

Адвокат сообщал, что поводом для иска стало распространение ответчиками информации «о якобы имевшем место давлении на российские суды, в частности, о его [Дерипаски] влиянии на освобождение Захария Калашова, известного как Шакро Молодой».

Дерипаска попросил суд признать эти сведения ложными, оскорбительными и порочащими его честь и репутацию.

Шакро отбывал наказание за вымогательство с применением насилия. Усть-Лабинский суд Краснодарского края условно-досрочно освободил его 13 марта 2024-го. Криминального авторитета осудили в 2018 году на девять лет и десять месяцев.

РБК обратился за комментарием к Фельгенгауэр, Плющеву, Романовой и Певчих.

С Певчих Дерипаска судится не в первый раз. В 2023 году он выиграл еще одно дело о защите чести и достоинства, поданное против нее из-за слов оппозиционерки об участии бизнесмена в залоговых аукционах 1990-х годов.

В том же году Дерипаска выиграл и суд против Романовой тоже по иску о защите чести и достоинства. Тогда разбирательство касалось утверждения, что бизнесмену принадлежат частные военные компании, которые ведут деятельность на юге России.