 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Шакро ,  
0 

Дерипаска заключил мировое соглашение с Фельгенгауэр и Плющевым

Сюжет
Дело Шакро
Всего в деле четыре ответчика — кроме Фельгенгауэр и Плющева это Мария Певчих и Ольга Романова
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Бизнесмен Олег Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым (оба признаны Минюстом иноагентами) по иску о защите чести и достоинства, сообщил РБК представляющий интересы бизнесмена адвокат Алексей Мельников.

Иск был подан в декабре 2024 года. Ответчиками также проходят глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом, также является запрещенной в России экстремистской организацией) Мария Певчих и правозащитница Ольга Романова (обе тоже признаны Минюстом иноагентами).

Мельников уточнил, что мировое соглашение было заключено только с Фельгенгауэр и Плющевым. Они удалят информацию и опубликуют опровержение. В отношении Романовой и Певчих суд вынес решение полностью удовлетворить исковые требования.

Адвокат сообщал, что поводом для иска стало распространение ответчиками информации «о якобы имевшем место давлении на российские суды, в частности, о его [Дерипаски] влиянии на освобождение Захария Калашова, известного как Шакро Молодой».

Дерипаска попросил суд признать эти сведения ложными, оскорбительными и порочащими его честь и репутацию.

Шакро отбывал наказание за вымогательство с применением насилия. Усть-Лабинский суд Краснодарского края условно-досрочно освободил его 13 марта 2024-го. Криминального авторитета осудили в 2018 году на девять лет и десять месяцев.

РБК обратился за комментарием к Фельгенгауэр, Плющеву, Романовой и Певчих.

Суд ЕС отказал в снятии санкций Дерипаске, Т-банку и Росбанку
Политика
Олег Дерипаска

С Певчих Дерипаска судится не в первый раз. В 2023 году он выиграл еще одно дело о защите чести и достоинства, поданное против нее из-за слов оппозиционерки об участии бизнесмена в залоговых аукционах 1990-х годов.

В том же году Дерипаска выиграл и суд против Романовой тоже по иску о защите чести и достоинства. Тогда разбирательство касалось утверждения, что бизнесмену принадлежат частные военные компании, которые ведут деятельность на юге России.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Елисова Полина Елисова
Олег Дерипаска Мария Певчих мировое соглашение Татьяна Фельгенгауэр Ольга Романова иск о защите чести и достоинства Александр Плющев Шакро Молодой
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года
Материалы по теме
Суд раскрыл источник по спору на $395 млн между Дерипаской и Чернухиным
Политика
Суд в Москве оштрафовал Марию Певчих на ₽30 тыс.
Политика
Олег Дерипаска отозвал иск к Елизавете Осетинской
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять пешеходовОбщество, 17:38
Goldman Sachs повысил прогноз цен на золото до $3300 за унциюИнвестиции, 17:36
WSJ узнала о планах Кеннеди сократить 10 тыс. сотрудников Минздрава СШАПолитика, 17:34
Страховая компания взяла на себя расходы по лечению пострадавших в ЕгиптеОбщество, 17:31
Прокуратура запросила для Депардье условный срокПолитика, 17:22
Генпрокуратура добилась экстрадиции двух мошенников из ОАЭОбщество, 17:19
Акции автопроизводителей по всему миру упали из-за пошлин ТрампаИнвестиции, 17:16
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Церемонию прощания с Веселкиным назначили на 29 мартаОбщество, 17:13
В ВСУ призвали «не надевать розовые очки» из-за переговоров с РоссиейПолитика, 17:13
Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады отмененыОбщество, 17:12
Сычев рассказал о негативном опыте во время карьеры во ФранцииСпорт, 17:11
Евросоюз ввел санкции против сотрудников Центризбиркома БелоруссииПолитика, 17:11
Гашек призвал не аплодировать рекорду Овечкина в НХЛСпорт, 17:09
НКР присвоило рейтинги AAA.ru 5 выпускам облигаций «Металлоинвеста»Кредитные рейтинги, 17:08