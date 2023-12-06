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Политика ,  
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Дерипаска выиграл суд против правозащитницы Романовой

Суд обязал Романову опровергнуть ее слова о владении Дерипаской двух ЧВК
Ольга Романова
Ольга Романова (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Таганский районный суд Москвы признал слова основательницы фонда «Русь сидящая» (признан иноагентом) Ольги Романовой (также иноагент) о бизнесмене Олеге Дерипаске несоответствующими действительности и обязал опровергнуть их, сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников в разговоре с РБК.

В карточке суда говорится, что иск бизнесмена о защите чести, достоинства и деловой репутации был удовлетворен 6 декабря.

«Мы просили суд, чтоб это опровержение было опубликовано на личной странице [Романовой] в социальной сети X. Там она должна опубликовать в виде бессрочной публикации, то есть публикация должна остаться там навсегда. [В случае неисполнения] — штраф 10 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда», — рассказал адвокат бизнесмена.

Он уточнил, что ответчику достаточно исполнить решение суда и тогда никакого штрафа платить не нужно. «Есть цель, чтоб значительное число людей, которые ранее ознакомились с ложной информацией, теперь ознакомились с тем, что суд принял решение, что это ложь. Более того, Елизавета Осетинская (Минюст внес ее в реестр иностранных агентов. — РБК), которая была невольным распространителем, потому что в интервью ей это было сказано, она добровольно все удалила. И мы, разумеется, отказались от иска к Осетинской», — добавил Мельников.

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Дерипаска подал в суд на Осетинскую и Романову в конце июля. Поводом для иска стало утверждение Романовой в интервью проекту «Это Осетинская», что бизнесмену принадлежат частные военные компании, которые ведут деятельность на юге России.

В середине ноября Дерипаска отозвал иск к журналистке после удаления ею оспариваемых им сведений. По словам адвоката Мельникова, ему удалось убедить защиту Осетинской, что «единственным разумным выходом является добровольное удаление оспариваемых сведений».

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Персоны
Олег Дерипаска Ольга Романова суд ЧВК новости опровержение
Олег Дерипаска фото

Олег Дерипаска

предприниматель

2 января 1968 года

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