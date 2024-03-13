Суд освободил по УДО криминального авторитета Шакро Молодого

Дело связано с перестрелкой на Рочдельской улице в 2015 году. Шакро, которого обвинение назвало лидером российского криминального мира, получил почти десять лет

Шакро Молодой (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Усть-Лабинский суд Краснодарского края освободил условно-досрочно криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, который ранее был осужден за вымогательство, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края

«Усть-Лабинским районным судом ходатайство рассмотрено и удовлетворено. Рассматривалось в закрытом режиме», — сказали там.

Калашов был задержан в июле 2016 года по делу о вымогательстве у владелицы ресторана Elements Жанны Ким, которое сопровождалось перестрелкой возле заведения на улице Рочдельской в Москве с двумя жертвами в декабре 2015 года.

В марте 2018 года Калашов и 13 его подельников были признаны виновными в двух эпизодах вымогательства. В обвинительном заключении он назван «лидером российского криминального мира» и главой многоуровневой преступной структуры.

В 2008 году Калашова арестовали в Испании, в которой суд признал его виновным в отмывании денег, полученных преступным путем. После выхода на свободу в 2014 году Мадрид депортировал его в Россию.

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