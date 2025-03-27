В ВСУ призвали «не надевать розовые очки» из-за переговоров с Россией

Один из командиров заявил, что солдаты, думая о возможном перемирии, начинают «расслабляться» и «надевать розовые очки». Но боевые действия будут идти до тех пор, пока не будет отдан приказ остановиться

Фото: Иван Антипенко / Reuters

Украинских бойцов просят «не надевать розовые очки» на фоне проходящих мирных переговоров, заявил The New York Times (NYT) полковник Дмитрий Палиса. Он командует 33-й механизированной бригадой ВСУ, которая действует к югу от Покровска в ДНР.

«Они (солдаты. — РБК) начинают расслабляться, начинают слишком много думать, надевать розовые очки, полагая, что завтра будет легче. Нет. Мы стреляем до тех пор, пока нам не прикажут остановиться», — заявил он.

Капитан Федоренко в разговоре с NYT отметил, что США должны понять: «дело не в том, чтобы заставить Украину заключить какой-то абстрактный мир», а в том, что она должна быть сильной, чтобы исключить любую агрессию в будущем. «Мы сражаемся за право жить», — сказал он.

23–25 марта в Эр-Рияде проходили переговоры США по отдельности с Россией и Украиной. Итогами контактов стали договоренности об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, неприменении силы и недопущении использования коммерческих судов в военных целях.

Кроме того, Москва сообщала о действии с 18 марта 30-дневного моратория на удары по энергетике. Киев не раз нарушал этот запрет, отмечало российское Минобороны. Генштаб ВСУ опроверг эти данные.