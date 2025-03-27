В ВСУ призвали «не надевать розовые очки» из-за переговоров с Россией
Украинских бойцов просят «не надевать розовые очки» на фоне проходящих мирных переговоров, заявил The New York Times (NYT) полковник Дмитрий Палиса. Он командует 33-й механизированной бригадой ВСУ, которая действует к югу от Покровска в ДНР.
«Они (солдаты. — РБК) начинают расслабляться, начинают слишком много думать, надевать розовые очки, полагая, что завтра будет легче. Нет. Мы стреляем до тех пор, пока нам не прикажут остановиться», — заявил он.
Капитан Федоренко в разговоре с NYT отметил, что США должны понять: «дело не в том, чтобы заставить Украину заключить какой-то абстрактный мир», а в том, что она должна быть сильной, чтобы исключить любую агрессию в будущем. «Мы сражаемся за право жить», — сказал он.
23–25 марта в Эр-Рияде проходили переговоры США по отдельности с Россией и Украиной. Итогами контактов стали договоренности об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, неприменении силы и недопущении использования коммерческих судов в военных целях.
Кроме того, Москва сообщала о действии с 18 марта 30-дневного моратория на удары по энергетике. Киев не раз нарушал этот запрет, отмечало российское Минобороны. Генштаб ВСУ опроверг эти данные.
Читайте РБК в Telegram.
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов