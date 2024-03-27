Путин заявил о недружественных России зарубежных элитах

После начала военной операции на Украине Москва расширила списки недружественных стран, которые ввели антироссийские санкции. Путин объяснил, что на самом деле таких стран нет, но есть недружественные элиты

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

У России нет недружественных стран, есть только недружественные элиты этих стран, заявил президент Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.

«Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — сказал президент.

Вместе с этим глава государства отметил, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в сегодняшней жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, что у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в европейских странах и постиндустриальном обществе и соответствующим образом своевременно реагировать на это.

Термин «недружественное государство» был законодательно закреплен в России в 2018 году. Понятие указывается в законе «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Так, под «недружественным государством» понимается страна, «политика которой представляет угрозу территориальной целостности Российской Федерации или направлена на экономическую и политическую дестабилизацию Российской Федерации».

Первый перечень недружественных стран появился в 2021 году, и долгое время он состоял только из двух стран — США и Чехии. Внесение государства в этот список означало ответные ограничения в дипломатической сфере. В июле 2022 года список был расширен.

Тогда же правительство расширило второй список недружественных стран и территорий — более масштабный. Он появился в марте того же года в ответ на антироссийские санкции. В этот список попали почти все страны Европы, а также США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и др. Всего — почти 50 государств.