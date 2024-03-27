Путин заявил о недружественных России зарубежных элитах
У России нет недружественных стран, есть только недружественные элиты этих стран, заявил президент Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
«Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — сказал президент.
Вместе с этим глава государства отметил, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в сегодняшней жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, что у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в европейских странах и постиндустриальном обществе и соответствующим образом своевременно реагировать на это.
Термин «недружественное государство» был законодательно закреплен в России в 2018 году. Понятие указывается в законе «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Так, под «недружественным государством» понимается страна, «политика которой представляет угрозу территориальной целостности Российской Федерации или направлена на экономическую и политическую дестабилизацию Российской Федерации».
Первый перечень недружественных стран появился в 2021 году, и долгое время он состоял только из двух стран — США и Чехии. Внесение государства в этот список означало ответные ограничения в дипломатической сфере. В июле 2022 года список был расширен.
Тогда же правительство расширило второй список недружественных стран и территорий — более масштабный. Он появился в марте того же года в ответ на антироссийские санкции. В этот список попали почти все страны Европы, а также США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и др. Всего — почти 50 государств.
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