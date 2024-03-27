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Путин назвал призывающих к отмене русской культуры неумными людьми

Путин отправился в первую региональную поездку после выборов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

К отмене русской культуры могут призывать только неумные люди, заявил президент Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.

«Когда мы слышим где-то со стороны, [что] кто-то говорит об отмене русской культуры и вообще культуры народов России, по сути, мы понимаем, что это так могут говорить только неумные люди», — сказал Путин.

По его словам, отменить культуру целого народа или целых народов, которых в России около 190, «просто нереально».

Президент также напомнил, что 25 марта в России отмечался День работника культуры. Путин собирался приехать в Тверскую область именно в этот день, но отменил поездку из-за терактом в «Крокус Сити Холле», рассказал президент.

22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по посетителям и устроили пожар в здании. По последним данным, погибли 140 человек, свыше 180 получили ранения.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Это первая после президентских выборов региональная поездка Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Тверской области глава государства приехал в город Торжок, где посетил Всероссийский историко-этнографический музей. В музейном комплексе «Гостиница Пожарских» проходит его встреча с местными работниками культуры.

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Также в планах у Путина запланирована беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей и визит в государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны, рассказал Песков.

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Владимир Путин культура Тверская область Дмитрий Песков «Крокус Сити Холл»
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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