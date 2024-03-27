Захарова: Британия впервые с 2018 года ответила России на запрос по Скрипалям

МИД заявил, что Лондон впервые с 2018 года ответил на запрос по Скрипалям

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в 2018 году. По словам Захаровой, британский МИД впервые ответил на российский запрос. В нем Юлия Скрипаль отклонила предложение о консульском содействии

Здание МИД Великобритании (Фото: gov.uk)

Великобритания впервые с 2018 года ответила на российский запрос по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ответной ноте британского МИДа говорится, что Юлия Скрипаль «приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его». Комментировать итоги расследования инцидента в Солсбери, по словам Захаровой, британский МИД отказался, поскольку следственные действия по делу еще идут.

О судьбе Сергея Скрипаля в ответной ноте информации нет, добавила Захарова. Она также уточнила, что ранее российское дипведомство направляло десятки запросов, но «получало только отписки».

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери шесть лет назад — 4 марта 2018 года. Согласно заявлениям Лондона, они подверглись воздействию боевого нервно-паралитического агента «Новичок». К отравлению Скрипалей британские власти считают причастными сотрудников российских спецслужб Руслана Боширова и Александра Петрова. В 2021 году Лондон назвал третьего подозреваемого — Дениса Сергеева, скрывавшегося под псевдонимом Сергей Федотов, которого британские власти назвали сотрудником российской военной разведки.

Российская сторона все обвинения отрицает. В марте прошлого года российское посольство в Великобритании заявило, что Лондон «сфабриковал» события в Солсбери в рамках подготовки конфронтации с Москвой, «которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».

Скрипаль в 2006 году был осужден в России по обвинению в госизмене за шпионаж в пользу Великобритании. Затем он был помилован и выехал на Запад в рамках обмена разведчиками и шпионами.

The Sunday Times в 2020 году писала со ссылкой на источники, что Скрипали переехали жить в Новую Зеландию.