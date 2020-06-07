СМИ узнали о переезде Скрипалей из Великобритании

Юлия Скрипаль (Фото: Dylan Martinez / WPA / Getty Images)

Отравленные в марте 2018 года в британском городе Солсбери бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия покинули Англию и «начали новую жизнь» в Новой Зеландии. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.

Один из них рассказал изданию, что Скрипали получили новые имена и документы.

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