Отравление Скрипалей , 07 июн, 14:22
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СМИ узнали о переезде Скрипалей из Великобритании
Юлия Скрипаль
Отравленные в марте 2018 года в британском городе Солсбери бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия покинули Англию и «начали новую жизнь» в Новой Зеландии. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.
Один из них рассказал изданию, что Скрипали получили новые имена и документы.
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