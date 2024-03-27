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Политика ,  
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В Британии заявили, что не смогли бы в одиночку воевать с Россией

В Великобритании заявили, что не смогли бы в одиночку воевать с Россией
У британской армии недостаточно ресурсов и оружия, чтобы вести конфликт с Россией, однако Лондон надеется на помощь блока НАТО, который, как предполагается, превосходит Москву в военном плане. Россия исключала столкновение с НАТО
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Великобритания не смогла бы в одиночку противостоять России в конфликте из-за нехватки ресурсов, но в подобном потенциальном столкновении она будет принимать участие вместе с другими членами НАТО, пишет The Telegraph.

На слушаниях в Палате общин генерал-лейтенант сэр Роб Магоуэн заявил, что траты военных на боеприпасы «не соответствуют угрозам, с которыми мы сталкиваемся», нужно тратить больше средств на «комплексную противовоздушную оборону».

В ответ на вопрос члена парламента Марка Франсуа, сумеет ли Великобритания «сражаться с [президентом Владимиром] Путиным более пары месяцев в полномасштабной войне со стрельбой», Магоуэн признал, что не сможет, поскольку резервов и боеприпасов недостаточно.

Министр обороны Грант Шаппс отметил, что в подобном конфликте Британия будет участвовать не самостоятельно, а только вместе с союзниками по НАТО, чья военная мощь может превзойти российскую. «Людям, которые видят и слышат, что Великобритания не готова к войне исключительно с Россией, важно понимать, что, поскольку мы находимся в НАТО и существует статья 5 [Североатлантического договора], мы никогда не будем в этой ситуации», — пояснил министр. Согласно этой статье, нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех участников блока.

В феврале газета писала об отчете депутатов парламента, согласно которому британская армия не готова к конфликту с Россией, военным необходимо преодолеть кризис, связанный с нехваткой персонала, увеличить запасы оружия. Издание указывало, что вооруженные силы «опустошены».

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Фото:Leo Baumgartner / Getty Images

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что «НАТО не ищет войны с Россией», но организация должна быть готова к конфронтации на десятилетия. В этой связи странам-членам необходимо нарастить военное производство. Он говорил, что НАТО превосходит Россию в военном плане, однако у альянса есть проблемы в виде недостатка вооружений, в частности, боеприпасов.

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Путин говорил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО.

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