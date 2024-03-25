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Политика ,  
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Великобритания заявила о планах укрепить свои ядерные силы

Минобороны Британии: Лондон вложит £31 млрд в строительство субмарин Dreadnought
Великобритания будет укреплять свои силы ядерного сдерживания, в частности, к 2030 году она планирует вложить £31 млрд в строительство субмарин Dreadnought, которые могут нести ядерное оружие
Фото: Leo Baumgartner / Getty Images
Фото: Leo Baumgartner / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 25 марта объявил, что правительство выделит дополнительные средства на развитие атомной энергетики и укрепление сил ядерного сдерживания. Это произошло во время его визита в портовый город Барроу-ин-Фернесс, где находится штаб-квартира компании BAE Systems Submarines, которая строит атомные подводные лодки (АПЛ). В этот же день британское Министерство обороны опубликовало доклад на эту тему.

В планах правительства — вложить к 2030 году £763 млн ($966,5 млн) в «развитие навыков, создание рабочих мест и образование» в ядерной сфере, в частности, создать 40 тыс. новых рабочих мест, сообщает офис британского премьера. Оно намерено это делать в партнерстве с такими компаниями, как BAE Systems (разработки в области вооружений, информационной безопасности и аэрокосмической сфере), Rolls-Royce (помимо автомобилей специализируется на оборудовании для авиации, судов и энергетики), EDF (энергетика) и Babcock (аэрокосмическая, оборонная и ядерная инженерия).

Сунак объявил о создании Фонда преобразования Барроу: его задача — сделать город Барроу-ин-Фернесс более привлекательным для жизни, работы и развития карьеры в ядерной сфере; для начала правительство вложит в него £20 млн ($25,3 млн), а далее — еще минимум по £20 млн в год в течение десяти лет.

Каким ядерным оружием обладают западные страны
Политика
Фото:MC2 Thomas Gooley / Keystone Press Agency / Global Look Press

«В более опасном и противоречивом мире постоянное ядерное сдерживание на море становится более важным, чем когда-либо. А ядерная генерация обеспечивает потребителям более дешевую и экологичную энергию, — приводит Даунинг-стрит слова Сунака. — Вот почему мы инвестируем в Барроу, родину британских подводных лодок, а также в рабочие места и навыки будущего в процветающей британской атомной промышленности». «Обновление средств сдерживания — это огромная задача, которая обеспечит нашу безопасность и будет способствовать нашему процветанию. Она требует подлинно общенациональных усилий», — говорится в предисловии Сунака к опубликованному документу Минобороны.

Министр обороны Грэнт Шаппс в том же документе отметил, что «ядерные риски растут». Он упомянул четыре страны, которые, по оценке британских властей, этому способствуют: Россию, которая «пытается использовать безрассудную ядерную риторику», чтобы заставить западные страны перестать отправлять военную помощь Украине; Китай, который «быстро наращивает число своих боеголовок и расширяет диапазон средств их доставки»; КНДР, которая «регулярно бряцает ядерным оружием»; Иран, который «производит высокообогащенный уран, не предоставляя надлежащего доступа» инспекторам МАГАТЭ. «Мы не должны уклоняться от своего статуса гордой и ответственной ядерной державы. Теперь мы должны более открыто говорить о наших средствах ядерного сдерживания и о тех, кто их поддерживает, а также о выгодах, которые атомная промышленность приносит нашему обществу», — заявил Шаппс.

По оценке Лондона, международная нестабильность 2030-ми годами не ограничится, поэтому Соединенное Королевство будет сохранять и развивать свои средства сдерживания «столько, сколько потребуется». При этом, сказано в докладе, Британия привержена конечной цели достичь мира, свободного от ядерного оружия, и привержена Договору о его нераспространении (ДНЯО).

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Соединенное Королевство — единственная официальная ядерная держава, которая опирается только на один компонент ядерной триады — морской. В ее арсенале четыре атомные подлодки типа Vanguard, которые могут нести ядерные ракеты и стоят на вооружении с начала 1990-х годов. Хотя на протяжении многих лет Соединенное Королевство сокращало свои ядерные арсеналы, в 2016 году британский парламент одобрил решение модифицировать программу ядерного сдерживания. Речь идет, в частности, о том, чтобы заменить четыре Vanguard на субмарины типа Dreadnought. Запланировано, что первая такая подлодка поступит на вооружение в начале 2030-х. Ее минимальный срок службы — 30 лет.

Кроме строительства субмарин Dreadnought, в которое Лондон планирует вложить £31 млрд ($39,2 млрд), в приоритете Великобритании — подлодки SSN-AUKUS. Это многоцелевые АПЛ, которые Лондон будет строить в рамках трехстороннего партнерства между Австралией, Великобританией и США AUKUS. Они должны заменить британские АПЛ типа Astute, которые с начала 2000-х производит BAE Systems Submarines. Планируется, что на вооружение британского флота SSN-AUKUS поступят к концу 2030-х годов, австралийского — в 2040-е. И Astute, и SSN-AUKUS — подлодки, которые несут обычные вооружения, а не ядерные. Соглашение о партнерстве в этом строительстве британская BAE Systems и австралийская ASC Pty Ltd заключили 21 марта 2024 года, это произошло в Австралии в присутствии Грэнта Шаппса, австралийского вице-премьера и министра обороны Ричарда Марлза и посла США в Канберре Кэролайн Кеннеди.

Первая встреча лидеров AUKUS (аббревиатура, образованная названиями Австралии, Великобритании и США) прошла в сентябре 2021 года. Заявленная задача союза — «поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». Речь идет в первую очередь о модернизации Вооруженных сил Австралии. США, в частности, обязались передать ей технологии создания атомных подводных лодок, чтобы та смогла построить на верфях в Аделаиде не менее восьми таких кораблей (первые поступят на вооружение к 2036 году).

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Великобритания ядерное сдерживание Риши Сунак
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