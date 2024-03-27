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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны Украины создали подразделение по обеспечению тыла

В Минобороны Украины после скандалов с хищениями создали новый департамент
Сюжет
Военная операция на Украине
Департамент тылового обеспечения создали в Минобороны Украины. Он будет составлять долгосрочные планы закупок продовольствия, вещей и материалов для нужд армии. С начала 2024 года в хищении заподозрили ряд сотрудников ведомства
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Минобороны Украины создали департамент планирования тылового обеспечения, говорится на сайте ведомства. Его задачей станет формирование долгосрочных планов закупок для нужд армии — продовольствия, вещей, горюче-смазочных материалов и технических средств.

По словам заместителя министра обороны Украины Виталия Половенко, необходимо сократить количество случаев экстренных закупок для ВСУ, так как это влияет на качество и стоимость товаров.

«Специалисты департамента будут исследовать рынок, мониторить цены и определять ориентировочную стоимость. Непосредственно закупки будет реализовывать «Государственный оператор тыла», — говорится в сообщении ведомства.

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21 марта был задержан бывший начальник центрального управления продовольственного обеспечения командования сил логистики ВСУ по подозрению в коррупции. По версии Государственного бюро расследований, в 2022–2023 годах он незаконно получил активы на сумму 58 млн грн (более 138 млн руб.), а подконтрольные ему предприятия — склад площадью 2 тыс. кв. м и имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

В январе в хищении почти 1,5 млрд гривен ($40 млн) при закупке 100 тыс. минометных снарядов для ВСУ заподозрили бывшего и действующего руководителей одного из департаментов Минобороны и коммерческого директора компании «Львовский арсенал». По данным «Украинской правды» и Censor.net, речь идет об Александре Лиеве, Тоомасе Нахкуре и Юрии Збитневе.

По данным главы Минобороны Украины Рустема Умерова, за сентябрь—декабрь 2023 года в ведомстве выявили подобных нарушений на более 10 млрд гривен ($254,9 млн). Он также анонсировал внедрение новых правил закупок по стандартом НАТО.

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