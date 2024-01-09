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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Украины рассказал о масштабной коррупции

Министр обороны Украины Умеров рассказал о масштабной коррупции в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
За последние четыре месяца в Минобороны Украины выявлено множество коррупционных преступлений на сумму более 10 млрд гривен, заявил глава ведомства Рустем Умеров. Он также сообщил о внедрении правил закупок по стандартам НАТО
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в ведомстве на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России).

«[Внутренний аудит и обновленная генеральная инспекция Минобороны] уже выявили много нарушений-за последние четыре месяца на более 10 млрд гривен, которые были совершены ранее. Жестко реагируем на все случаи», — написал Умеров.

Глава Минобороны Украины привел в пример случай, когда в декабре была ликвидирована коррупционная схема по приобретению боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд гривен. Он отметил, что «это то, о чем можно говорить публично», и анонсировал еще новости по данной теме.

Умеров также сообщил о работе над системным решении проблемы, в том числе над внедрением новых правил закупок по стандартам НАТО. «Перестраиваем закупочные механизмы так, чтобы не повредить непрерывным поставкам оружия и тылового имущества ВСУ. Отныне Минобороны устанавливает правила игры, формирует политику, контролирует торги. Закупки осуществляют два специальных агентства», — сообщил он. По словам министра, речь идет о «государственном операторе тыла», который будет закупать тыловое имущество, в том числе еду, одежду и топливо, а также об «агентстве оборонных закупок», в чьем ведении будут закупки оружия.

«За четыре месяца удалось сэкономить по всем тыловым закупкам примерно 3,5 млрд гривен. Это ориентировочно 20% от запланированной суммы на закупки. Кроме этого впервые Минобороны приобрело 50 тыс. комплектов женской формы, 100 тыс. электрических грелок, 15 тыс. активных наушников. С поставщиком наушников провели переговоры по снижению цены: дополнительная экономия государственных средств — 11,7 млн гривен», — написал Умеров, поблагодарив при этом гражданское общество за помощь в борьбе с коррупцией.

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Фото:Toms Kalnins / EPA / ТАСС
Ранее Минобороны Украины приняло решение окрашивать топливо в целях борьбы со взяточничеством. В ведомстве сочли, что таким образом можно избежать перепродажи.

В октябре 2023 года издание Politico писало о помощи США Украине в борьбе с коррупцией из опасения негативных последствий взяточничества, среди которых может быть отказ Запада поддерживать Киев в конфликте с Москвой. Однако в том же месяце CNN сообщил об объявлении Вашингтоном соответствующего демарша Киеву. По данным телеканала, США призывали Украину продолжить усилия по борьбе с коррупцией и обеспечить финансовую прозрачность для получения прямой бюджетной поддержки.

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Теги
Юлия Овчинникова
Украина Минобороны Украины Рустем Умеров
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