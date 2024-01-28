Участника Евромайдана обвинили в хищении 1,5 млрд грн на закупках для ВСУ

Двух чиновников и бизнесмена обвинили в хищении 1,5 млрд грн при закупке мин ВСУ

Фигуранты дела — директор «Львовского арсенала» Збитнев, который участвовал в Евромайдане, экс-чиновник Минобороны Лиев и нынешний глава одного из департаментов Накхур. Они похитили средства, выделенные на закупку 100 тыс. мин

Фото: ssu.gov.ua

На Украине бывшего и действующего руководителей одного из департаментов Минобороны и коммерческого директора компании «Львовский арсенал» заподозрили в хищении почти 1,5 млрд гривен ($40 млн по курсу на момент публикации) при закупке 100 тыс. минометных снарядов для ВСУ, сообщает офис генерального прокурора, служба безопасности Украины и Минобороны страны.

Как уточняет «Украинская правда» и Censor.net, речь идет об Александре Лиеве, бывшем руководителе департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, нынешнем начальнике этого департамента Тоомасе Нахкуре и топ-менеджере «Львовского арсенала» Юрии Збитневе.

По версии следствия, в 2022 году чиновники Минобороны заключили контракт на закупку оптовой партии боеприпасов с «Львовским арсеналом» и перечислили ему всю сумму. Часть средств была направлена иностранной компании, которая должна была поставить заказанные снаряды на Украину.

«Однако в нашу страну артснаряды иностранная фирма не отправила, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры за границей. Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков», — сообщили в генпрокуратуре. Похищенные средства арестованы.

Как уточнило Минобороны, всего в деле пять фигурантов, помимо перечисленных, это «сообщник — представитель иностранной коммерческой структуры». Им инкриминируют преступление по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой), им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Экс-чиновника ведомства задержали на границе при попытке побега с Украины, он под стражей, меру пресечения остальным изберут позже.

24 января завершился суд между Минобороны Украины и «Львовским арсеналом»: в пользу военного ведомства компания должна выплатить 1,34 млрд гривен ($35,6 млн) предоплаты по госконтракту и 90 млн гривен ($2,3 млн) штрафа за непоставленные, но оплаченные снаряды. Также идет рассмотрение иска о взыскании с «Львовского арсенала» 163 млн гривен ($4,3 млн) неустойки по этому же контракту.

По данным Hromadske, производителем по контракту была хорватская компания Elmech Sintermak, были еще два посредника — WDG (Хорватия) и Sevotech (Словакия), от которых снаряды должен был получить «Львовский арсенал».

Збитнев, как пишет «Политика страны» и «Закон и бизнес», был активным участником майдана 2013–2014 годов, в частности, входил в число тех, кто штурмовал киевскую мэрию. По данным «Политики страны», в 2016 году еще одним учредителем была фирма из Лондона.

Лиев, сообщает NV.ua, с 2010 по 2014 год работал министром курортов и туризма в Крыму, был членом Партии регионов. Незадолго до референдума на полуострове он призывал «услышать Крым», об этих его высказываниях год назад напомнил украинский Центр противодействия коррупции. Свою должность в Минобороны он занял летом 2022-го, уволился зимой 2023-го — после заявлений центра противодействия коррупции.