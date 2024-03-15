Глава метро Киева уволился после обвинений в коррупции

Виктор Брагинский (Фото: из личного архива)

Директор киевского метро Виктор Брагинский написал заявление об уходе из-за обвинений в коррупции. Об этом сообщила администрация города в телеграм-канале.

Исполняющим обязанности начальника стал главный инженер метрополитена Виктор Выговский.

Журналисты издания Bihus.Info 14 марта выпустили расследование, в котором обвинили Брагинского в коррупции.

У главы киевского метро нашли имущество на более чем $1,3 млн. Брагинский владел двумя квартирами в элитном жилом комплексе, которые были оформлены на его мать. У бывшей супруги чиновника обнаружили участок стоимостью $749 тыс.

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил отстранить Брагинского от обязанностей, если он не уйдет в отставку. Расследованием дела займутся правоохранительные органы, подчеркнул он.

Украинские СМИ ранее писали о проблемах метрополитена Киева. В частности, в декабре 2023 года там произошла разгерметизация тоннеля, вода начала заливать рельсы. Были закрыты шесть станций метро.

Премьер министр страны Денис Шмыгаль обвинил в произошедшем власти Киева. Подтопление произошло из-за бездействия городских служб, резюмировал премьер.