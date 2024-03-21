Высокопоставленный снабженец ВСУ обогатился за два года на 58 млн гривен
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) задержали бывшего начальника центрального управления продовольственного обеспечения командования сил логистики Вооруженных сил Украины по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
По данным бюро, в 2022–2023 годах фигурант получил активы на сумму 58 млн грн (более 138 млн руб.). В частности, речь идет об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.
Кроме того, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тыс. кв. м и имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.
На активы наложен арест, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. По ст. 368-5 УК (незаконное обогащение) экс-чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.
В середине января Служба безопасности Украины отчиталась о задержании по подозрению в коррупции полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров. По данным СБУ, фигуранты организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных на заказы для украинских войск.
По данным следствия, военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти $45 тыс. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ. СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первой части взятки в $14,6 тыс.
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Суд заключил задержанных под стражу с возможностью внесения залога в 10 млн грн с каждого. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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