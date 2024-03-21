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Политика ,  
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Высокопоставленный снабженец ВСУ обогатился за два года на 58 млн гривен

На Украине за незаконное обогащение задержали бывшего снабженца ВСУ
Фото: пресс--служба ГБР
Фото: пресс--служба ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) задержали бывшего начальника центрального управления продовольственного обеспечения командования сил логистики Вооруженных сил Украины по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным бюро, в 2022–2023 годах фигурант получил активы на сумму 58 млн грн (более 138 млн руб.). В частности, речь идет об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.

Кроме того, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тыс. кв. м и имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

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Фото:SBUkr / Telegram

На активы наложен арест, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. По ст. 368-5 УК (незаконное обогащение) экс-чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В середине января Служба безопасности Украины отчиталась о задержании по подозрению в коррупции полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров. По данным СБУ, фигуранты организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных на заказы для украинских войск.

По данным следствия, военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти $45 тыс. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ. СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первой части взятки в $14,6 тыс.

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Теги
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