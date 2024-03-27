При обстреле Белгорода пострадал мужчина

Белгородский губернатор рассказал о последствиях отражения атаки средства ПВО: сбиты 18 воздушных целей, мужчина получил осколочные ранения, повреждены несколько машин и домов

Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Над Белгородом и Белгородским районом сработали средства ПВО, один мужчина получил ранения, у него осколочные ранения поясничной области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Медики везут его во вторую горбольницу.

Всего на подлете к городу сбиты 18 воздушных целей.

Под Белгородом в поселке Дубовое повреждены окна в двух квартирах многоквартирного дома, есть разные повреждения в девяти частных домах: выбиты окна, повреждены кровли, заборы и фасады, а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждения получила кровля двух частных домов и два автомобиля, в селе Никольское пробило крышу одного частного дома.

Мэрия Белгорода объявила около полуночи ракетную опасность, тревогу отменили спустя примерно полчаса.

В предыдущий раз воздушные цели над Белгородом сбили прошлой ночью, 26 марта. Позднее в Минобороны уточнили, что это были снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По предварительной информации, два человека пострадали в поселке Дубовое.

В Белгороде прежде не включали сигналы ракетной опасности в ночное время. Как объяснял Гладков, это не делали, чтобы белгородцы не выбегали из домов на улицу, повышая риски для жизни. После опроса мнений в интернете он объявил, что тревогу буду объявлять и ночью. «Очень, конечно, хочется, чтобы у нас сирена никогда не взвывала, особенно в вечернее время, да в любое время, но все-таки понимаем, что опасность как была, так и остается», — написал он вечером 26 марта.