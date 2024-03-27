 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

При обстреле Белгорода пострадал мужчина

Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода один мужчина получил ранение
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгородский губернатор рассказал о последствиях отражения атаки средства ПВО: сбиты 18 воздушных целей, мужчина получил осколочные ранения, повреждены несколько машин и домов
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Над Белгородом и Белгородским районом сработали средства ПВО, один мужчина получил ранения, у него осколочные ранения поясничной области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Медики везут его во вторую горбольницу.

Всего на подлете к городу сбиты 18 воздушных целей.

Под Белгородом в поселке Дубовое повреждены окна в двух квартирах многоквартирного дома, есть разные повреждения в девяти частных домах: выбиты окна, повреждены кровли, заборы и фасады, а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждения получила кровля двух частных домов и два автомобиля, в селе Никольское пробило крышу одного частного дома.

Мэрия Белгорода объявила около полуночи ракетную опасность, тревогу отменили спустя примерно полчаса.

Власти Белгорода будут запускать сигнал воздушной тревоги в ночное время
Политика

В предыдущий раз воздушные цели над Белгородом сбили прошлой ночью, 26 марта. Позднее в Минобороны уточнили, что это были снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По предварительной информации, два человека пострадали в поселке Дубовое.

Читайте на РБК Pro
Как изымают активы уехавших российских бизнесменов
Как получить доходность 13%, инвестируя в коммерческую недвижимость ОАЭ
16 ИИ-инструментов на все случаи рабочей жизни. Избавляемся от рутины
Как увеличить доход бизнеса на 600% с помощью системы мотивации персонала

В Белгороде прежде не включали сигналы ракетной опасности в ночное время. Как объяснял Гладков, это не делали, чтобы белгородцы не выбегали из домов на улицу, повышая риски для жизни. После опроса мнений в интернете он объявил, что тревогу буду объявлять и ночью. «Очень, конечно, хочется, чтобы у нас сирена никогда не взвывала, особенно в вечернее время, да в любое время, но все-таки понимаем, что опасность как была, так и остается», — написал он вечером 26 марта.

При обстреле Белгорода пострадал мужчина
При обстреле Белгорода пострадал мужчина

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгород Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
ФСИН назвала число эвакуированных из-за обстрелов ВСУ заключенных
Политика
Минтранс согласовал с бизнесом проект новых правил полетов дронов
Бизнес
«Ъ» узнал о прекращении отгрузки селитры в Петербурге из-за дронов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковушками Общество, 01:53
Определились все участники финальной части Евро-2024 Спорт, 01:35
Задержанного за пост о «Крокусе» арестовали по делу о хулиганстве Общество, 01:29
При обстреле Белгорода пострадал мужчина Политика, 01:07
Роспатент отказал в правах автору инсталляции «Счастье не за горами» Бизнес, 01:06
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Политика, 00:59
Армия Израиля заявила о ликвидации замглавы военного крыла ХАМАС Политика, 00:51
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Украина вышла на Евро-2024 Спорт, 00:43
Посетительница концерта рассказала, как спаслась из «Крокуса» Общество, 00:34
Власти Белгорода будут запускать сигнал воздушной тревоги в ночное время Политика, 00:32
В Белгороде и районе объявили ракетную опасность Политика, 00:06
«Росатом» намерен выпускать собственные облигации. Нужно ли это рынку Pro, 00:01
Охрана концертных площадок. Как это работает Технологии и медиа, 00:00
Эксперты не увидели угрозы для бума IPO в будущем снижении ставок Финансы, 00:00