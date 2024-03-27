В Белгороде и районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении. Мэрия призвала местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Ночью система ПВО сбила на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В поселке Дубовое пострадали два человека: у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у второго — тоже закрытая ЧМТ с открытой раной левой височной области и проникающее осколочное ранение живота. В этом же населенном пункте зафиксировали повреждения в 20 частных жилых домовладениях и одной хозпостройке: выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы.

Кроме того, утром и вечером под обстрел попали село Головчино Грайворонского городского округа, село Вязовое Краснояружского района и город Шебекино. В Головчино пострадали три человека — женщина и двое мужчин — все они получили осколочные ранения. Повреждения различной степени выявили в общей сложности в шести частных жилых домовладениях, а также здании пожарной части. Были повреждены пять автомобилей, еще один сгорел, из-за повреждения линии электропередачи без света временно осталась часть абонентов в Шебекино и селе Ржевка.