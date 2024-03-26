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Военная операция на Украине ,  
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Гладков объяснил отсутствие сирены при ночной атаке на Белгород

Гладков: ночью в Белгороде не включили сирену, чтобы люди не выбегали на улицы
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Ночью в Белгороде не включили сигналы ракетной опасности, чтобы жители в состоянии паники не покинули дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Ночью не включили сигнал ракетной опасности. Сделано это было для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение. Мы все понимаем, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома», — написал он.

Губернатор попросил местных жителей поделиться мнением по этому решению.

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Ночью 26 марта МЧС предупредило о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, предупреждение действовало около 40 минут. В это время силы ПВО сбили 13 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил Гладков. Позднее Минобороны уточнило, что в воздухе уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

В поселке Дубовое (Белгородский район) пострадали два человека, их доставили в больницу. Повреждения получили 20 частных домовладений и одна хозпостройка, там выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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