Гладков объяснил отсутствие сирены при ночной атаке на Белгород

Гладков: ночью в Белгороде не включили сирену, чтобы люди не выбегали на улицы

Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Ночью в Белгороде не включили сигналы ракетной опасности, чтобы жители в состоянии паники не покинули дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Ночью не включили сигнал ракетной опасности. Сделано это было для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение. Мы все понимаем, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома», — написал он.

Губернатор попросил местных жителей поделиться мнением по этому решению.

Ночью 26 марта МЧС предупредило о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, предупреждение действовало около 40 минут. В это время силы ПВО сбили 13 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил Гладков. Позднее Минобороны уточнило, что в воздухе уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

В поселке Дубовое (Белгородский район) пострадали два человека, их доставили в больницу. Повреждения получили 20 частных домовладений и одна хозпостройка, там выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы.