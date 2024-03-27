Власти Белгорода будут запускать сигнал воздушной тревоги в ночное время

Власти Белгорода при наличии угрозы будут запускать сигнал воздушной тревоги не только в дневное, но и в ночное время. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Очень, конечно, хочется, чтобы у нас сирена никогда не взвывала, особенно в вечернее время, да в любое время, но все-таки понимаем, что опасность как была, так и остается. С сегодняшнего дня и в ночное время сигналы оповещения будут включаться», — сообщил Гладков.

По его словам, такое решение поддержало большинство из тех, кто проголосовал в соответствующем опросе на его странице во «ВКонтакте».

Ночью 26 марта на подлете к Белгороду система ПВО сбила 13 воздушных целей, сообщил губернатор в своем телеграм-канале. В поселке Дубовое пострадали два человека: двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы, у одного из них также диагностировали открытую рану левой височной области и проникающее осколочное ранение живота. В том же населенном пункте зафиксировали повреждения в 20 частных домах и одной хозпостройке.

Позже Гладков написал, что ночных атак на Белгород «давно не было». Он отметил, что сигнал ракетной опасности не включали ночью, чтобы «кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение». «Нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома», — подчеркнул глава региона.